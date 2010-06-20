به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، رهبر معنوی بودائیان تبت در نشست خبری خود اظهار داشت که پیش از این به انجمن حفاظتی شبانان دریا مستقر در امریکا که در عرصه حفظ حیات وحش کار میکنند گفته است که به انزجار خشونتآمیز خود به کشتیهای شکار وال در ژاپن خاتمه دهند.
وی افزود: در این رابطه حتی نامهای را هم ارسال کرده و از آنها خواستم که فعالیتهای خشونتآمیز خود را متوقف کنند.
دالاییلاما گفت: از هدف انجمن شبانان دریا مبنی بر حفظ والها از شکار این پستانداران عظیم الجثه دریا حمایت میکند اما این فعالیتها باید غیرخشونتآمیز باشند.
شکار سالانه وال در ژاپن با ایجاد حفره در یک مهلت قانونی صورت میگیرد که براساس آن شکار وال برای تحقیقات علمی مجاز است، اقدامی که از مدتها قبل مورد انتقاد گروههای حفاظت از حیات وحش بوده است.
دادستانهای ژاپن درخواست دوسال زندانی برای یک فعال ضد شکار وال نیوزیلندی را کردهاند که به جرم ضرب و شتم علیه صیادان والها در دادگاه حضور یافته بود.
دالاییلاما که قرار نیست در جریان سفر خود به ژاپن با هیچ مقام دولتی دیدار کنند، امروز یکشنبه سیام خرداد ماه در حوزه اداری ناناگو برای راهبان معبد زنکوجی سخنرانی میکند.
رهبر معنوی بودائیان و برنده جایزه صلح نوبل سال 1989 در حوزه اداری اشیکاوا و پس از آن در یوکوهاما جنوب توکیو سخنرانی خواهد کرد.
دالاییلاما در سال 1959 پس از اشغال نظامی تبت از سوی نیروهای چین به هندوستان متواری شد.
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