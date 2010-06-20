۳۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

جریانهای سیاسی در جهان اسلام بررسی می‌شوند

مجموعه مقالات «جریان‌شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام» توسط پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهیه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه با مدیریت حجت‌الاسلام دکتر مهاجرنیا مدیر و عضو هیئت علمی گروه سیاست این پژوهشگاه، در حال تدوین است و تاکنون با هفت محقق برای نگارش مقالات این مجموعه قرارداد بسته شده است.

این هفت مقاله عبارتند از:‌ «القاعده» از مهدی بخشی، «ناسیونالیسم» اثر علی رضا نقی زاده، «بنیادگرایی» از نجفعلی غلامی، «اصول گرایی» تألیف محمدرضا کریمی، «جریان تجددگرایی» اثر مسعود پورفتح، «وهابیت» اثر محمود سیفی و «اصلاح طلبی دینی» تألیف محمدباقر  باقری.
 
مجموعه مقالات «جریان‌شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام» از دوازده مقاله تشکیل و در سال آینده به بازار نشر ارائه خواهد شد.
