کشاورزان کرج به استفاده از خدمات مشاوره ای شرکتهای کشاورزی تمایل ندارند

مریم اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: شرکتهای فنی و مهندسی فراوانی در زمینه کشاورزی در شهرستان کرج فعال هستند اما این شرکتها باید اعتمادسازی کنند تا کشاورزان نسبت به استفاه از خدمات مشاوره ای آنها تمایل بیشتری نشان دهند.

وی ادامه داد: از میان این شرکتها بیش از 10 شرکت ساماندهی شده اند و امیدواریم همه آن ساماندهی شوند تا بتوانند به کاهش مشکلات بخش کشاورزی کرج بیش از قبل کمک کنند.

این مسئول بیان کرد: اگر شهرستان کرج استان شود، ممکن است نیاز باشد تا این شرکتها افزایش یابد اما تا زمانی که استان نشده ایم، تعداد کنونی کافی و جوابگوی نیازها است.

اکبری اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکلات این است که شرکتهای یادشده به میزان کافی از سوی کشاورزان کرجی مورد پذیرش قرار نمی گیرند که این امر به عدم اعتماد آنها به این شرکتها بازمی گردد.

بهره گیری از خدمات شرکتها کمک می کند که دانش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد

وی اضافه کرد: بسیاری از کشاورزان هنوز علاقمند به فعالیتهای سنتی کشاورزی هستند درحالیکه بهره گیری از خدمات شرکتهای یادشده این امکان را برای آنها فراهم می کند که علم و دانش کشاورزی را بیش از پیش وارد کار کنند.

این مسئول افزود: لازم است این شرکتها توانمندی های خود را به کشاورزان اعم از کشاورزان سنتی و صنعتی اثبات کنند تا آنها این شرکتها را باور کنند و از خدمات آنها در جهت کاهش مشکلات خود و ارتقای کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بهره بگیرند.

وی ادامه داد: برای افزایش این اعتماد لازم است همه مسئولان ذیربط با نظام صنفی کشاورزی همکاری مطلوبی داشته باشند و در این زمینه به وظایف خود کم توجهی نکنند زیرا این امر به ضرر کشاورزی کرج تمام می شود.

صنف کشاورزی می تواند در جهت افزایش این آشنایی گامهای بسیار مهمی بردارد

این مسئول خاطرنشان کرد: صنف کشاورزی در کرج می تواند در جهت افزایش این آشنایی گامهای بسیار مهمی بردارد که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

اکبری اضافه کرد: برای اینکه کشاورزان به صنف یادشده اعتماد پیدا کنند، لازم است این صنف بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و مشکلات ما مورد بررسی قرار گیرد.

برگزاری همایشهای مختلف از راه های آشناتر کردن کشاورزان با شرکتهاست

اکبری یادآور شد: برگزاری همایشهای مختلف از راه های آشناتر کردن کشاورزان با این شرکتهاست که این امر از سوی اداره جهاد کشاوررزی شهرستان کرج دنبال می شود و نتایج بسیار مطلوبی به همراه دارد.