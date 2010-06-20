20 کانون محله در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی قلی زاده صبح یکشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران و مربیان پرورشی مدارس مازندران در اردوگاه مازندران مشهد افزود: با توجه به رویکرد جدید وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه کلیه مدارس در اختیار دارالقرآنها و کانونهای محلات قرار گیرد تا مدیریت وقت و سرمایه در کشور شوند.

وی خاطرنشان کرد: با این نگاه بودجه، سهیمه بندی استانها را برای ایجاد کانونهای محله ابلاغ کرده که سهم استان مازندران ایجاد 20 کانون محله در فاز نخست در مازندران است.

رئیس گروه پرورشی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه کانونهای محله در فاز نخست در شهرهای بزرگ و پررفت آمد مدارس دختران و پسران مازندران ایجاد می شود بیان کرد: این اقدام به واسطه بهره گیری جوانان و دانش آموزان محلات به مفاهیم پرورشی در مناطق خودشان بوده است.

قلی زاده با بیان اینکه این طرح از اول مهرماه در شهرهای مازندران اجرایی خواهد شد، یادآور شد: 20 کانون محله به 47 کانون فرهنگی هنری استان افزوده خواهد شد.

وی با اعلام این مهم که وظایف کانونهای محله همان وظایف کانونهای فرهنگی هنری است افزود: فعالیت کانونهای محله به صورت نیمه وقت در شیفت مخالف مدارس و با کادر پرورشی، مدیریتی و نیروی انسانی خاص است.

این مسئول پرورشی آموزش و پرورش مازندران نیاز کلی مدارس مازندران به کانونهای محلات را 200 مورد بیان کرد و افزود: سالانه 20 میلیون تومان برای تجهیزات کانون های محله اعتبار نیاز است.