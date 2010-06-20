رونمایی از منشور فعالیت احزاب در نهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین

مرتضی سبحانی نیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این منشور از دیدگاههای فعالان حزبی و تشکیلاتی کشور درباره ضرورت های فعالیت حزبی، چرایی این فعالیت ها و نگاه فقهی و علمی به فعالیت حزبی استفاده شده است.

وی ادامه داد: دیدگاههای این چهره های مطرح و موثر نظام درباره فعالیت های حزبی به صورت تصویری و مکتوب تهیه شده است که در قالب منشور فعالیت های حزبی در نهمین دو سالانه جامعه اسلامی مهندسین رونمایی می شود.

دبیرشورای اطلاع رسانی جامعه اسلامی مهندسین افزود: در این منشور به جایگاه استاد شهید بهشتی و جایگاه حزب جمهوری اسلامی در تعمیق فعالیت های تشکیلاتی و حزبی نیز پرداخته شده است.

وی ادامه داد: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، عسگراولادی و محمدنبی حبیبی به عنوان چهره های مطرح در حوزه فعالیت حزبی، از افرادی هستند که در این زمینه نظرات و دیدگاههای خود را در این منشور ارائه داده اند.

سبحانی نیا تاکید کرد: این منشور به مناسبت برگزاری نهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین و با هدف نشان دادن ضرورت فعالیت های حزبی و جایگاه و بستر سالم در فعالیت های سیاسی تدوین شده است.

وی ابراز امیدورای کرد که در آینده به تکمیل و تعمیق هر چه بیشتر این منشور از طریق بیان دیدگاههای مدرسان دانشگاهها، علمای حوزه علمیه قم، روحانیون و دیگر سران قوا بپردازند.