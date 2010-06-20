افزایش 15 درصدی ورود به زندانهای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود امینی صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه آمار زندانیان استان دو هزار و 710 نفر عنوان نمود و گفت: از این تعداد دو هزار و 35 نفر در زندان بیرجند، 448 نفر در زندان قاین، 204 نفر در زندان فردوس و 23 نفر در کانون اصلاح و تربیت زندانی هستند.

وی با بیان اینکه موجودی زندانهای استان نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است، افزود: جرم 84 درصد زندانیان استان جرایم مرتبط با مواد مخدر است.

به گفته وی هفت درصد جرایم استان سرقت، یک درصد جرایم مالی و چک، یک درصد جرایم عمدی و قتل، 1 درصد جرایم تصادف و غیر عمد است.

مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی خراسان جنوبی 46 درصد زندانیان استان را زندانیان غیر بومی و 54 درصد بومی اعلام کرد و اظهارداشت: 89 درصد زندانیان استان مرد هستند و 23 درصد زندانیان نیز بی سواد می باشند.

امینی به آزادی یک هزار و 354 زندانی استان از سال گذشته تا کنون اشاره کرد و بیان داشت: از این تعداد 119 نفر با حمایت های ستاد دیه، 172 نفر با رضایت شکات و یک هزار و 63 نفر با عفو مقام معظم رهبری آزاد شده اند.

وی سرانه هر زندانی را در حال حاضر 3.5 متر مربع در استان اعلام کرد و گفت: با بهره برداری کامل از پروژه بزرگ زندان جدید بیرجند این رقم به 12.5 متر مربع برای هر زندانی افزایش خواهد یافت.

به گفته این مسئول فاز یک پروژه زندان بیرجند بهره برداری شده و فاز بعدی آن تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید که این زندان با سیستم جدید زندانبانی و تجهیزات الکترونیکی اداره خواهد شد.

وی از نابرابری اعتبارات با سرانه زندانیان و غذای زندانیان در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: سرانه غذایی سه وعده هزر زندانی در استان نه هزار ریال است که امیدواریم اعتبارات این بخش افزایش پیدا کند.

امینی به تدوین بانک اطلاعاتی سوابق مجرمین استان اشاره کرد و ادامه داد: با راه اندازی این بانک اطلاعاتی از این پس دسترسی به سوابق مجرمین به آسانی و در کمترین فرصت انجام خواهد شد.

مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی خراسان جنوبی در پایان برگزاری جشن حمایت از خانواده زندانیان، بازدید قضات از زندانهای استان، مرخصی و ملاقات حضوری تشویقی برای زندانیان،آزدادی تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد، افتتاح نمایشگاه، برگزاری مسابقه مقالعه نویسی، و پخش فیلم آشنایی با مواد مخدر را از جمله برنامه های این اداره کل به مناسبت هفته قوه قضائیه در استان برشمرد.