درآمدهای بنادر هرمزگان برای مردم استان هزینه شود

سیدعلی میرخلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در خصوص دیدار نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس بیان کرد: کمبود آب شرب، کمبود مسکن و مشکلات بهداشتی مشکلات عمده این مناطق است که باید با توجه ویژه هرچه سریعتر مشکلات آنها رفع و محرومیت را از چهره شرق استان بزداییم.

وی ادامه داد: استان هرمزگان با توجه به داشتن قابلیتهای فراوان در کسب درآمد و داشتن اقتصاد پویا می‌تواند با جذب اعتبار مناسب مشکلات استان را رفع و به شکل در خور توجهی از آن استفاده کند.

نماینده شرق استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: می‌توان با سرمایه گذاری مناسب و کارشناسی شده از ظرفیت و قابلیتهای شرق استان برای از بین بردن محدودیت آن مناطق استفاده کرد.

میرخلیلی عنوان کرد: با توجه به اینکه گمرک اول کشور و بزرگترین سواحل کشور در هرمزگان وجود دارد می‌توان از همین قابلیت و ظرفیتها برای توسعه استان استفاده کرد.

وی افزود: این پتانسیل و قابلیت شرایط مناسبی را برای مردم استان به وجود آورده تا بتوانند از آن به شکل در خور توجهی استفاده کنند.

نماینده شرق استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت سواحل و بنادر استان رضایتبخش و در خور مردم استان نیست که امیدواریم با کسب اعتبار ویژه برای این بخش وضعیت سواحل را بهبود ببخشیم.

وی بیان کرد: بخش عظیمی از درآمد هرمزگان باید صرف خود استان شود تا عدم برخورداری‌ها رفع شود تا به توسعه متوازن دست یابیم.