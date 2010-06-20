بازسازی 1500 آموزشگاه مازندران در طرح هجرت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسعید رنجبر صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان طرح هجرت سه مازندران با بیان اینکه امسال 108 هزار نفر جوان 16 تا 30 سال به میزان یک میلیون و 500 هزار نفر روز فعالیت در عرصه سازندگی داشتند، افزود: با مشارکت 22 دستگاه اجرایی استان مازندران در عرصه‌های علمی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی وحرفه‌ای، خدمات رسانی و محرومیت‌زدایی و احداث پروژه‌های عمرانی در استان فعالیت شد.

وی تصریح کرد: 175 هزار دانش‌آموز در سطح مازندران در اجرای طرح هجرت شرکت داشته‌اند که این تعداد از دانش‌آموزان دوم دبیرستان تا مقطع پیش دانشگاهی بودند.

رنجبر یادآور شد: هفت هزار و 500 دانش آموز در بهسازی مدارس به کار گرفته شدند و 25 هزار نفر در زمینه آموزشی و برگزاری کلاس‌های تقویتی در بسیج سازندگی استان فعالیت داشتند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران با اشاره به اینکه بسیج سازندگی زمینه فعالیت و به کارگیری جوانان را در عرصه سازندگی فراهم می‌کند، اظهار داشت: با تاکید مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی به بسیج سازندگی جایگاه دستگاه اجرایی را داده‌اند که این نهاد مردمی می‌تواند اعتباراتی را هم از مراجع قانونی اخذ کند.

وی یادآور شد: در طول تابستان به کارگیری جوانان و همین امر به طور مستمر در طول سال پروژه‌های متعددی تجهیز و بهسازی می‌شود.

رنجبر افزود: پروژه‌های آبرسانی، راهسازی، مدرسه‌سازی، احداث خانه‌های بهداشت در روستاها از برنامه‌های بسیج سازندگی در استان است که در این باره از متخصصان و تحصیلکرده‌های جوان استفاده می‌شود تا با ارائه مهارت به خودباوری برسند.

وی آموزش مها‌رت‌های اخلاقی و اعتقادی را در بسیج سازندگی اصل دانست و گفت: روزانه قبل از شروع طرح با حضور طلبه‌های جوان برادر و خواهر و مربیان پرورشی که از سوی سازمان آموزش و پرورش معرفی شدند و مربیان عقیدتی صبح‌ها به مدت 10 دقیقه درباره احکام بحث و تبادل نظر و نماز ظهر نیز به صورت جماعت برگزار شده بود.

وی افزود: روزهای پنج‌شنبه به دلیل تعطیلی در اجرای فعالیت‌های طرح به اردوهای زیارتی، سیاحتی و تفریحی پرداخته می‌شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان مازندران تصریح کرد: برنامه‌های تدوین شده در سال جاری با هماهنگی استاندار مازندران 110 دستگاه اجرایی استان اعم از ادارات، شهرداری‌ها و سازمان‌های ملی در اجرای طرح بسیج سازندگی مشارکت می‌کنند.

وی افزود: 370 هزار نفرجمعیت جوان استان باید با همکاری تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر اساس رشته‌های تخصصی تحصیلی به خودباوری برسند.