تمام جانواران با موقعیت یاب متولد می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه نوروساینس رفتاری دانشگاه کالج لندن با آزمایش بر روی بچه موشها نشان دادند که حیوانات و انسان با توانایی جهت یابی در محیطهای جدید متولد می شوند و "نورونهای موقعیت یاب" مسئول این توانایی هستند.

به گفته این محققان، تمام جانوران حتی اگر برای اولین بار وارد یک محیط شود می توانند موقعیت خود را پیدا کنند.

سه خانواده از سلولها وجود دارند که در کنار هم "موقعیت یاب ماهواره ای مغز" را می سازند. این گروه از سلولها شامل سلولهای جهت، سلولهای موقعیت و سلولهای گریلیا هستند. سلولهای موقعیت در درک جایی که ایستاده ایم کمک کرده و سلولهای گریلیا در ذهن، نقشه های فضایی را که برپایه آنها حرکت می کنیم طراحی می کنند.

دانشمندان به منظور دستیابی به این نتایج روی بچه موشها قبل از اینکه هنوز چشمهای خود را باز کنند و قادر به حرکت کردن باشند میکروحسگرهایی را نصب کردند. با این حسگرها نورولوژیستها توانستند فعالیتهای نورونی را از زمانی که بچه موشها آشیانه را ترک می کنند و برای اولین بار برای کشف دنیا از خانه خارج می شوند ثبت کنند.

براساس گزارش ساینس، این محققان مشاهده کردند که این سه گروه از نورونهای جستجوگر ماهواره ای مغز به محض اینکه موش از لانه خارج شد شروع به کار کردند به طوری که کمی پس از شروع حرکت، سلولهای جهت فعالیت خود را آغاز کردند و در ادامه، سلولهای موقعیت و در پایان سلولهای گریلیا نقشه های فضایی محیط را توسعه دادند.

نتایج این بررسیها مشخص کرد که تمام جانواران از نر و ماده با یک موقعیت یاب ذاتی متولد می شوند که این موقعیت یاب با افزایش تجربیات رشد می کند، درست مثل یک دستگاه موقعیت یاب ماهواره ای که با تکرار یک مسیر آن را در حافظه خود ذخیره می کند.