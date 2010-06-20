تنها کتابخانه عمومی مستقل گلستان در سفر دولت راه اندازی می شود

سید حسین علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این کتابخانه با پنج هزار مترمربع زیربنا و 10 هزار مترمربع زمین در گرگان راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: بیش از 60 هزار نسخه کتاب در کتابخانه میرداماد گرگان تهیه شده است.

علوی مدیرکل کتابخانه های گلستان بر عملیاتی شدن چشم انداز نهاد در زمینه توسعه و تجهیز کتابخانه های استان تاکید کرد.



مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان، توجه به چشم انداز نهاد در استان و افزایش کمی و کیفی کتابخوانی را ضرروی دانست.

وی به موضوع انجمن ها، نیم درصدها، بخش کودک، طرح رابطین کتاب، کتابخانه های روستایی و ... اشاره کرد.

28 باب کتابخانه عمومی در گلستان وجود دارد.