۳۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۲

تنها کتابخانه عمومی مستقل گلستان در سفر دولت راه اندازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان گفت: تنها کتابخانه عمومی مستقل استان در سفر هیئت دولت راه اندازی می شود.

سید حسین علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این  کتابخانه با پنج هزار مترمربع زیربنا و 10 هزار مترمربع زمین در گرگان راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: بیش از 60 هزار نسخه کتاب در کتابخانه میرداماد گرگان تهیه شده است.
 
علوی مدیرکل کتابخانه های گلستان بر عملیاتی شدن چشم انداز نهاد در زمینه توسعه و تجهیز کتابخانه های استان تاکید کرد.
 
 مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان، توجه به چشم انداز نهاد در استان و افزایش کمی و کیفی کتابخوانی را ضرروی دانست.
 
وی به موضوع انجمن ها، نیم درصدها، بخش کودک، طرح رابطین کتاب، کتابخانه های روستایی و ... اشاره کرد.
 
28 باب کتابخانه عمومی در گلستان وجود دارد.
