حسین نظری، مدیر اجرایی انجمن تصویرگران کتاب کودک در مورد برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: قرار بود نمایشگاه از 25 اردیبهشت در خانه هنرمندان آغاز به کار کند. آثار نیز آماده بودند اما خانه هنرمندان در روزهای 25 تا 27 اردیبهشت تعطیل شد و به همین دلیل نمایشگاه ما نیز برگزار نشد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم زمان دیگری را برای نمایش آثار انتخاب کنیم.

وی در مورد زمان نمایشگاه توضیح داد: سعی ما این بود که در همان خانه هنرمندان زمان دیگری برای نشان دادن آثار درنظر بگیریم اما به دلیل حجم نمایشگاه‌هایی که در این مکان برگزار می‌شود، در نهایت توانستیم با موزه هنرهای امام علی (ع) صحبت کنیم و تیرماه سال جاری را برای برگزاری نمایشگاه اختصاص دهیم.

نظری درباره جزئیات نمایشگاه ابراز داشت: آثار منتخب چهارمین کتاب سال تصویرگران در این نمایشگاه نشان داده می‌شود. مجموع تصویرگری‌ها 70 اثر شامل کارهای شورای هنری کتاب همچون فرشید مثقالی، فریده شهبازی، محمدمهدی طباطبایی، عطیه مرکزی و پژمان رحیمی زاده به علاوه پیشکسوتانی مانند نورالدین زرین کلک است.

وی افزود: در طبقه اول موزه هم آثار مرتضی ممیز و نسرین خسروی را نمایش می‌دهیم و در طبقات دیگر علاوه‌بر آثار منتخب کتاب سال ، نمایشگاه سالانه اعضا را برگزار می‌کنیم.

مدیر اجرایی انجمن تصویرگران کتاب کودک و نوجوان همچنین گفت که این نمایشگاه از 24 تیر به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت و در حاشیه آن نشست‌ها و بزرگداشت‌هایی برگزار می‌شود.