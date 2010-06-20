10 گروه عرفانهای انحرافی در خراسان جنوبی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان درمیان ضمن انتقاد از موازیکاری دستگاه های اجرایی در فعالیت های فرهنگی گفت: باید برای ارتقای شاخص های فرهنگی همه دستگاه های اجرایی در امور فرهنگی با یکدیگر در تعامل بوده و وحدت رویه داشته باشند.

وی استقلال فرهنگی را مهمترین دستاورد فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و بیان کرد: ترویج اخلاق و معارف اسلامی، احیای روحیه ایثارگری و از خود گذشتگی، احیای سنت عفاف و حجاب و مقابله با خرافه گرایی و مکاتب الهادی که از نمونه های بارز شبیخون دشمن در جنگ نرم است از مهمترین محورهای شورای فرهنگ عمومی در خراسان جنوبی به شمار می رود.

فرماندار درمیان نیز توجه بیشتر به بخش فرهنگ را از ضروریات امروز جامعه دانست و گفت: ظرفیتهای زیادی برای انجام کار فرهنگی در شهرستان مرزی درمیان وجود دارد و فعالیتهای فرهنگی نباید در دستگاه های خاص خلاصه شود.

رجبعلی براتی تضعیف روحیه خودباوری، دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی، ترویج روحیه تجمل گرایی و بی بند و باری و سلب اعتماد مردم از مسئولان با استفاده از خواص جوامع را از مظاهر تهاجم فرهنگی غرب برشمرد و گفت: شناخت و تقویت فرهنگ بومی و اصلی ایرانی اسلامی با توجه به آداب و رسوم مناطق مختلف و جدایی رگه های فرهنگ غربی از میان فرهنگ اصلی کشور تنها راه مقابله با تهدیدهای نرم دشمن است.