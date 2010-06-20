زکات نباید دولتی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محسن قرائتی پیش از ظهر یکشنبه در همایش زکات گلستان در گنبد افزود: منتظر روزی هستیم که کمکهای دولتی در زمینه زکات قطع شود، هر چند کمک گرفتن از دولت در این بخش خوب است.
وی اظهار داشت: در خرج و مصارف زکات، اولویتها در نظر گرفته شود و جدی ترین نیازها و بیشترین بهره مدنظر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: انسان دارای روح و جسم بوده و توجه به هر دو وجه ضروری است و زکات علاوه بر بار مالی دارای بار معنوی نیز ست.
به گفته حجت الاسلام قرائتی، در دین اسلام بر رسیدگی به فقرا توجه جدی شده است و زکات مهمترین مسئله پس از نماز است و باید سعی شود امر زکات دولتی نشود.
وی با بیان اینکه پرداخت زکات موجب رشد و نمو می شود، افزود: مواظب باشیم در امر زکات نگاه عبادتی حاکم باشد نه درآمد و اولویت کار در این زمینه فرهنگی است.
416 پروژه زکات در گلستان اجرا شد
مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: از سال 84 تا پاپان سال 88 حدود 416 پروژه زکات در استان اجرا شده است.
عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرحها شامل، کتابخانه، جاده سازی، خانه بهداشت، پایگاه بسیج و .. بوده است.
وی اظهار داشت: در سال 84 حدود یک میلیارد و 830 میلیون ریال زکات در استان جمع آوری شد که این میزان در سال 85 به پنج میلیارد و 400 میلیون ریال رسیده است.
وی میزان زکات جمع آوری شده در سال گذشته در استان را 50 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در سال گذشته هشت میلیارد ریال زکات در حمایت از محرومان در استان جذب شد.
وی عنوان کرد: هزار و 200 عامل جمع آوری زکات در استان فعالیت دارند و 500 مبلغ به روستاهای استان اعزام شدند.
وی اظهار داشت: تاکنون 160 همایش شهرستانی در مراکز شهرستانها در زمینه زکات در استان برگزار شده است.
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