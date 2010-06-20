زکات نباید دولتی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محسن قرائتی پیش از ظهر یکشنبه در همایش زکات گلستان در گنبد افزود: منتظر روزی هستیم که کمکهای دولتی در زمینه زکات قطع شود، هر چند کمک گرفتن از دولت در این بخش خوب است.

وی اظهار داشت: در خرج و مصارف زکات، اولویتها در نظر گرفته شود و جدی ترین نیازها و بیشترین بهره مدنظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: انسان دارای روح و جسم بوده و توجه به هر دو وجه ضروری است و زکات علاوه بر بار مالی دارای بار معنوی نیز ست.

به گفته حجت الاسلام قرائتی، در دین اسلام بر رسیدگی به فقرا توجه جدی شده است و زکات مهمترین مسئله پس از نماز است و باید سعی شود امر زکات دولتی نشود.

وی با بیان اینکه پرداخت زکات موجب رشد و نمو می شود، افزود: مواظب باشیم در امر زکات نگاه عبادتی حاکم باشد نه درآمد و اولویت کار در این زمینه فرهنگی است.

416 پروژه زکات در گلستان اجرا شد

مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: از سال 84 تا پاپان سال 88 حدود 416 پروژه زکات در استان اجرا شده است.