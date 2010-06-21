تکواندو محبوبترین ورزش بانوان ایرانی / گسترش فرهنگ حجاب با کسب عناوین توسط زنان محجبه

رئیس فدراسیون تکواندو کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند پیرامون ورزش بانوان خاطرنشان کرد: به رغم برخی از ورزشهای موجود که بانوان به دلیل عدم موافقتهای جامعه جهانی با شرکت ورزشکاران محجبه چندان رغبتی برای فعالیت در آن از خود نشان نمی دهند، تکواندو ورزش محبوب بانوان ایرانی است.

این مسئول تثبیت حجاب در تمامی رقابتهای بین المللی تکواندو را باعث ترویج این فرهنگ دانست و افزود: بحث تثبیت آزادی در رعایت حجاب اسلامی طی مسابقات بین المللی تکواندو به بسط و گسترش فرهنگ حجاب انجامیده است.

وی ادامه داد: در گذشته رقابتهای تکواندو در رده بانوان و به جهت ضعف تکواندوکاران محجبه در کسب عنواین جهانی، بی رغبتی در استفاده از این سفارش اکید اسلام از سوی زنان مسلمان کشورهای اسلامی دیده می شد.

پولادگر بیان داشت: اما با بالا رفتن سطح کیفی و کمی این ورزش توسط بانوان ایرانی اینک شاهد ترویج این فرهنگ ایرانی - اسلامی در میان زنان سایر ملل اسلامی و شرکت در رقابتهای گوناگون با پوششی اسلامی هستیم.

بانوان همواره به عنوان راس حرم و هسته اصلی تشکیل دهنده خانوده مطرح بوده و هستند و نقش تاثیرگذار این صاحبان بهشت برین الهی به عنوان مادر یا همسر امری انکارناپذیر می نماید.

اما انتظار برای نقش آفرینی مثبت زنان در زندگی همسر، فرزندان و جامعه نیازمند بالا بردن سطح سلامت جانی و روانی خود این افراد است. زنانی که اغلب به جهت افزایش مخارج زندگی روزانه و در راستای کمک به هزینه های خانواده و فراهم آوردن زندگی بهتر برای فرزندان، علاوه بر خانه داری اشتغال در خارج از محیط خانه را نیز برگزیده اند و دیگر مجالی برای پرداختن به فعالیتهای ورزشی در برنامه هایشان نمی گنجد و بروز این کاستی به فرسودگی روحی و پایین آمدن سطح سلامت آنها خواهد انجامید.

از طرفی انجام فعالیتهای ورزش یک زن مسلمان با پوششی اسلامی در سطوح جهانی می تواند به ترویج فرهنگ ایرانی - اسلامی حجاب و علاقه مندی بیش از پیش زنان مسلمان غربی به موازین این آخرین دین آسمانی بینجامد.