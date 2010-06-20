بسیج 40 میلیون نفر-روز در تابستان امسال سازندگی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در رابطه با برنامه های تابستانی بسیج برای اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان گفت: برنامه های بسیج بر اساس شعار امسال که همت مضاعف و تلاش مضاعف است تنظیم شده و تابستان امسال برای بسیجیان با اعتکاف آغاز و با مراسم سی امین سالگرد دفاع مقدس پایان می یابد.

وی افزود: امسال بسیجیان سراسر کشور در مراسم اعتکاف به صورت گسترده تری شرکت خواهند کرد و بسیج گام نخست خود در بحث اوقات فراغت تابستان را با اعتکاف برمی دارد.

نقدی در ادامه با اشاره به برنامه های بسیج سازندگی برای تابستان امسال گفت: بسیج سازندگی تجربه خوبی را برای دانش آموزان و دانشجویان به ارمغان می آورد و موجب تعالی معنوی آنان نیز می شود، همچنین دولت نیز از مسیر فعال شدن جوانان در سازندگی کشور انتفاع خوبی را می برد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اعلام اینکه طرح سازندگی دانش آموزی کشور از فردا آغاز می شود، گفت: بازسازی 10 هزار مدرسه و صدها مسجد و زیارتگاه در دستور کار بسیج دانش آموزی قرار گرفته است و همچنین هزار و صد گروه جهادی دانشجویی از پانزده تیرماه کار خود را در خدمت رسانی و سازندگی به مردم کشور آغاز می کنند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته پیش بینی کرده بودیم که 20 میلیون نفر-روز برای سازندگی در کشور از سوی بسیج فعالیت صورت بگیرد که این رقم به 27 میلیون نفر- روز رسید زیرا بسیج برخلاف دیگر دستگاههای دولتی و خصوصی همواره بیش از پیش بینی ها تحقق برنامه دارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اعلام اینکه امسال نیز در برنامه ریزی های خود 30 میلیون نفر روز را برای بسیج سازندگی پیش بینی کرده ایم گفت: برهمین اساس فکر می کنیم که حدود 40 میلیون نفر روز در بسیج سازندگی امسال فعال شوند.

نقدی در ادامه گفت: در سال گذشته 3 هزار و 400 روحانی اردوگاههای ما را هدایت می کردند که امسال رقم آن به 4 هزار نفر افزایش می یابد علاوه بر آن بسیج مهندسین را نیز در عرصه سازندگی کشور وارد کرده ایم و امیدواریم که از مهندسین در این ایام کمک های لازم را جهت توسعه سازندگی دریافت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت دکتر چمران و انتخاب روز بسیج اساتید به همین عنوان گفت: همایش بزرگی به همین مناسبت از سوی بسیج اساتید کشور برگزار خواهد شد و در آن به بحث جنبش نرم افزاری که مطالبه جدی رهبری است توجه ویژه صورت می گیرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور غرب کشور نیز گفت: در سالهای گذشته این اردوها به صورت پراکنده انجام می شد ولی امسال با سازماندهی راهیان نور غرب کشور اعزام خواهند شد و با توجه به ظرفیت های بسیار بزرگی که در مناطق غربی کشور و کردستان برای بازآفرینی خاطرات دفاع مقدس وجود دارد از اول تیرماه تا 20 مرداد این اردوها به صورت گسترده برگزار می شود.

نقدی همچنین اعلام کرد که در این ایام به مدت 20 شب در سنندج برنامه مردان آسمانی در رابطه با نحوه مبارزات رزمندگان در دوران دفاع مقدس اجرا خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که در برنامه های گسترده اردویی امسال تابستان حداقل یک میلیون نفر در شهرهای مختلف به اماکن زیارتی و سیاحتی سفر داشته باشند.

نقدی در ادامه به برنامه های آموزشی بسیج در تابستان اشاره کرد و گفت: در این برنامه ها فرماندهان تمامی پایگاههای بسیج سراسر کشور که نزدیک به 100 هزار نفر هستند تحت آموزش قرار گرفته و 100 هزار نفر از سرگروه های صالحین نیز آموزش می بینند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه از برنامه 13 هزار نفری طرح ولایت دانش آموزی خبر داد و گفت: در این اردوها علم و تربیت به هم آمیخته خواهد شد و در حقیقت این اردوها اردوهای بصیرت افزایی است.

وی از طرح نشاط و تعالی در 20 هزار پایگاه محلات تهران نیز به عنوان یکی از برنامه های بسیج برای تابستان یاد کرد و گفت: در پایان تعطیلات نیز سی امین سالگرد دفاع مقدس است که کل خاطرات و وقایع دفاع مقدس را بین 30 استان تقسیم کرده ایم که هر استان متولی معرفی بخشی از دفاع مقدس شده است.

نقدی درادامه از معرفی دو چهره برجسته ولی ناشناخته بسیج در دوران دفاع مقدس خبر داد و گفت: شهید وزوایی که در تسخیر لانه جاسوسی و عملیات فتح المبین نقش موثری داشت و همچنین خواهر مجاهد شهیده مریم فرهانیان در این ایام به مردم معرفی می شوند و در پاییز امسال نیز کنگره ای برای بازشناسی شخصیت و ابعاد حماسه این دو شهید بزرگوار برگزار خواهد شد.