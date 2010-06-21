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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۵۶

مسیر فعلی رشت - قزوین تعریض می شود

مسیر فعلی رشت - قزوین تعریض می شود

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رودبار گفت: در حال حاضر برای عدم آسیب دیدگی به بازار رودبار و خروج از بحران ترافیکی، مسیر فعلی رشت - قزوین از تونل منجیل تا خلیل آباد شهر رودبار با اعتبار 40 میلیارد ریال تعریض خواهد شد.

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بازار رستم آباد، جوبن، گنجه و لوشان با ساخت آزاد راه با مشکل مواجه شده است، اظهار داشت: برای بازاریان این خطه مجتمع خدمات رفاهی و ساخت بازارچه اختصاصی عرضه زیتون پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه مجوزهای مربوطه برای ساخت بازارچه عرضه زیتون دریافت شده و در اسرع وقت این بازارچه ساخته خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عدم ساخت 11 کیلومتر آزاد راه - رشت قزوین در محدوده رودبار تا منجیل را از مشکلات این پروژه ملی دانست و یاد آور شد: تاکنون برای ساخت این مسیر مدت سه تا چهار نقشه طراحی و همچنان مشکل به قوت خود باقی است.

وی در ادامه ضمن انتقاد به عدم توجه توسعه در این منطقه، خواستار عنایت ویژه مسئولان و سرمایه گذاران به این شهرستان شد.

مرعشی با اشاره به نیروی انسانی با ضریب هوشی بالا، اقلیم مناسب، کشاورزی و آب مطلوب، اکوسیستم مناسب برای جذب توریست و رونق گردشگری در رودبار تاکید کرد: عدم استفاده از سرمایه های خدادادی این منطقه باید به طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرد. 

کد مطلب 1104077

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