مسیر فعلی رشت - قزوین تعریض می شود

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بازار رستم آباد، جوبن، گنجه و لوشان با ساخت آزاد راه با مشکل مواجه شده است، اظهار داشت: برای بازاریان این خطه مجتمع خدمات رفاهی و ساخت بازارچه اختصاصی عرضه زیتون پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه مجوزهای مربوطه برای ساخت بازارچه عرضه زیتون دریافت شده و در اسرع وقت این بازارچه ساخته خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عدم ساخت 11 کیلومتر آزاد راه - رشت قزوین در محدوده رودبار تا منجیل را از مشکلات این پروژه ملی دانست و یاد آور شد: تاکنون برای ساخت این مسیر مدت سه تا چهار نقشه طراحی و همچنان مشکل به قوت خود باقی است.

وی در ادامه ضمن انتقاد به عدم توجه توسعه در این منطقه، خواستار عنایت ویژه مسئولان و سرمایه گذاران به این شهرستان شد.

مرعشی با اشاره به نیروی انسانی با ضریب هوشی بالا، اقلیم مناسب، کشاورزی و آب مطلوب، اکوسیستم مناسب برای جذب توریست و رونق گردشگری در رودبار تاکید کرد: عدم استفاده از سرمایه های خدادادی این منطقه باید به طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرد.