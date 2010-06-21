باشگاه خلبانی در فرودگاه سردار جنگل رشت راه اندازی می شود

مدیر کل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: در طرح تاسیس باشگاه خلبانی که با هدف توسعه آموزش های هوانوردی (عمومی) اجرا می شود، داوطلبان دوره های خلبانی شخصی PPL و خلبانی بازرگانی CPL و همینطور پرواز کوریا با دستگاه IPL را از استادان با تجربه کشوری فرا خواهند گرفت.

عباس رحمتیان افزود: دانشجویان دورههای خلبانی پس از دیدن آموزشهای تئوری و زمینی با پرکردن ساعتهای پروازدر هر مقطع و موفقیت در آزمون کتبی و عملی به دریافت گواهینامه معتبر بین المللی نائل می شوند و می توانند با این گواهینامه در شرکتهای مختلف هواپیمایی همکاری داشته باشند.

مدیر کل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت ادامه داد: بخش خصوصی در آموزش هوانوردی که قرار است باشگاه خلبانی را در رشت راه اندازی کند ضمن داشتن استادانی با تجربه، از شش سال پیش آموزشهای خلبانی در کشور را آغاز کرده است و در حال حاضر دارای 13 فروند انواع هواپیمای آموزشی است.