آغاز تغییرات گسترده در باشگاه تراکتورسازی/ شفق استعفا می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در پی انتشار این اخبار از محافل مختلف، خبرنگار مهر با مسئولان مربوطه تماس گرفت اما تمامی مقامات رسمی ورزشی و نیز مدیران کارخانه به دلایل مختلف از ارائه توضیحات در این خصوص خودداری کردند.

در این میان ناصر شفق که شاید تا چندی دیگر از وی به عنوان "مدیرعامل سابق باشگاه تراکتورسازی" یاد شود در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: فعلادر جلسه ام و نمی توانم پاسخ سئوال شما را بدهم.

وی در پاسخ به اینکه آیا خبر استعفای وی صحت دارد؟ بدون رد این خبر گفت: در فرصتی مغتنم همه حقایق را می گویم.

از سوی دیگر علی غفوری قائم مقام باشگاه تراکتورسازی تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر خبر تغییرات مدیریتی در این مجموعه را تائید کرد و افزود: اگر ناصر شفق برود دیگر دلیلی برای ماندن ما نیست.

وی گفت: تا ظهر فردا دوشنبه استعفای مدیران باشگاه از جمله ناصر شفق و بنده تقدیم می شود.

غفوری که گویا از "عدم همکاری مسئولان" به شدت گلایه مند بود با اشاره به موفقیت های تراکتورسازی در دو سال مدیریت ناصر شفق گفت: وقتی پس ازهشت سال تراکتور را به لیگ برتر آوردیم و درفصل گذشته برخلاف تصور همگان به موفقیت قابل توجهی دست یافتیم همین محافل موفقیت های به دست آمده را به خود نسبت می دادند اما حالا که بحث پول به میان آمده کسی حاضر نیست همکاری کند.

وی اظهار داشت: این مجموعه برای ارائه الگوی جدید از خصوصی سازی به میدان وارد شده بود اما به دلیل کارشکنی و عدم همکاری محافل مختلف این هدف محقق نشد.

قائم مقام باشگاه تراکتورسازی تبریز با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در سطح کلان مدیریت استان تصریح کرد: ظاهرا بر اساس تکلیف مقامات ارشد استانی، باشگاه تراکتورسازی به مالکیت کارخانه بازمی گردد.

غفوری یادآور شد: از آنجا که باشگاه داری در ایران سودآور نیست، کارخانه تراکتورسازی که به بخش غیردولتی واگذار شده از تیم داری خودداری می کند.

به گفته وی، با این اوصاف تمام مسئولان استان با فشارهای مختلف،مسئولان کارخانه وسهامداران آن را واداربه قبول مسئولیت این باشگاه در فصل آتی کرده اند.

این مسئول در تراکتورسازی با انتقاد از ادعاهای مطرح شده نسبت به خصوصی سازی فوتبال در کشور گفت : درحالی که مسئولان امر در این زمینه تبلیغات گسترده ای می کنند اما در عمل حاضر به کمک و همکاری به باشگاه های خصوصی نیستند.

علی غفوری هرگونه فشار سیاسی برای استعفای دست جمعی مدیران باشگاه تراکتورسازی تبریز را رد کرد و افزود: تنها دلیل این امر مشکلات مالی و عدم همکاری های لازم برای تامین مخارج تیم داری بوده است.

وی با اشاره به موفقیت های تراکتور در فصل گذشته و فضای مثبت ایجاد شده در لیگ برتر فوتبال گفت: این باشگاه توانست با اقدامات خود نشاط اجتماعی و فضای مثبتی به آذربایجان شرقی و حتی کل کشور تزریق کند اما این مشکلات هرگز شایسته باشگاه مردمی تراکتور نیست.

غفوری با بیان اینکه احتمال دارد تا معرفی مدیرعامل جدید یک نفر به عنوان سرپرست باشگاه امورات جاری را به دست بگیرد، افزود: ما توانمان این بود، امیدواریم مدیران بعد از ما موفق تر از این مجموعه کار کنند.

با این اوصاف، منتقدان ناصر شفق ضمن متهم کردن وی به تلاش برای سودآوری شخصی از باشگاه تراکتورسازی می گویند: اگر وی توان مالی برای تیم داری و مدیریت باشگاه را نداشت چرا مسئولیت این مجموعه را بر عهده گرفت؟

خبرگزاری مهر با وجود تماس و عدم پاسخگویی مدیران و مسئولان مربوطه، آمادگی خود را برای انتشار نظرات آنان اعلام می کند.