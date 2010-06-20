شهروند زاهدانی پرنده هایش را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای برنامه های متنوع آموزشی و فرهنگ سازی در راستای حفظ و حمایت از حیات وحش و اهتمام محیط زیست سیستان وبلوچستان بر ترویج باورهای صحیح محیط زیستی در بین مردم، یک شهروند زاهدانی دوستدار محیط زیست به نام "سیدحسین هاشمی" دو قطعه قرقاول را که در منزل شخصی خویش نگهداری می کرد به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحویل داد.

این علاقمند به حیات وحش انگیزه خود را از این اقدام اشاعه فرهنگ حفظ محیط زیست و حیات وحش عنوان کرد و از سایر مردم نیز دعوت کرد که همانند وی در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند.

قرقاول از پرندگان بومی ایران بوده و در حاشیه جنگلها، بوته زارها و کشتزارهای شمال ایران زیست می کند. این پرنده جزو گونه های تحت حمایت شده سازمان حفاظت محیط زیست است و شکار و زنده گیری آن نیز ممنوع است.

باتوجه به عدم امکان رهاسازی این گونه در طبیعت، گونه مذکور برای حفظ و حمایت به باغ وحش علمی و پژوهشی چاه نیمه زابل انتقال یافت.