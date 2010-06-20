2700 ناشنوا در خراسان رضوی شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پریسا فتحی ظهر یکشنبه در نشستی خبری در محل موسسه آوای دل افزود: این تعداد ناشنوا در بهزیستی دارای پرونده هستند اما تحت پوشش کانون یا انجمن ناشنوایان قرار ندارند.

مدیرعامل انجمن ناشنوایان خراسان رضوی گفت: در مشهد حدود هزار و 100 نفر عضو کانون ناشنوایان و نیز 570 نفر عضو موسسه آوای دل هستند.

وی از تولید بسته آموزشی زبان اشاره برای اولین بار در ایران توسط این موسسه خبر داد و گفت: این مجموعه آموزشی به سه زبان ترجمه شده و اکنون در مرحله انجام مقدمات توزیع آن در دو هزار تیراژ هستیم.

فتحی با بیان اینکه در مشهد 80 درصد ناشنوایان بی کار هستند تصریح کرد: با برخی شرکتها از جمله حصار توس برای جذب نیروهای ناشنوا صحبت کرده ایم و اعلام آمادگی برای به کارگیری 100 نفر را اعلام کرده که تا کنون 30 نفر جذب شده اند.

وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال 250 نفر از افراد ناشنوای بیکار را در شرکتهای تولیدی جذب کنیم.

مدیر عامل انجمن ناشنوایان خراسان رضوی، آوای دل، در خصوص بودجه این موسسه خاطر نشان کرد: موسسه آوای دل زیر نظر سازمان ملی جوانان است و سالانه 200 هزار تومان از آن سازمان بودجه دریافت می کند.

فتحی افزود: در سال جاری نیز دکتر شکیب از طرف سازمان بهزیستی دو میلیون تومان به این موسسه کمک کردند همچنین خیرین نیز مساعدت هایی را دارند.

وی در خصوص تحصیلات دانشگاهی ناشنوایان تاکید کرد: بیشتر آنها به دلیل نبود مترجم در دانشگاه ها از ادامه تحصیل انصراف می دهند لذا سال گذشته طی مکاتباتی با دانشگاه علمی – کاربردی ناحیه یک مشهد قرار شد در رشته های هنر، گرافیک و حسابداری کلاس های مختص ناشنوایان دایر کنند و سه روز در هفته نیز دانشگاه ویژه آنها باشد که متاسفانه به دلیل عدم همکاری بهزیستی موفق به انجام این کار شدیم.

فتحی از جمله فعالیت های این موسسه را شامل برگزاری کلاس های آموزشی ویژه ناشنوایان دانست و گفت: نقاشی، خیاطی، معرق، رایانه مقدماتی و پیشرفته، زبان اشاره استاندارد، جمله سازی ویژه معلولان، زبان انگلیسی، سواد آموزی، گفتار درمانی، آئین نامه و علائم رانندگی، معارف، احکام و قرآن و کلاس های مشاوره رایگان از جمله برنامه های این موسسه است.