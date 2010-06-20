افزایش نرخ کرایه تاکسی در شیراز تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بر این اساس مبلغ 250 ریال به نرخ کرایه کورس های قبلی انواع تاکسی در کلانشهر شیراز اضافه شده است.

با این امر نرخ پیکان، پراید و روا بر اساس کرایه های جدید شامل کورس اول یک هزار و 250 ریال، کورس دوم دو هزار و 250 ریال، کورس سوم سه هزار ریال و کورس چهارم سه هزار و 500 ریال خواهد بود.

همچنین در مورد نرخ کرایه پژو و سمند نیز کورس اول یک هزار و 500 ریال، کورس دوم دو هزار و 500 ریال، کورس سوم سه هزار و 500 ریال و کورس چهارم نیز چهار و 500 ریال به تصویب اعضا رسید.

معصومه زارع عضو شورای شهر شیراز ظهر یکشنبه در صحن علنی شورای شهر در جریان بررسی افزایش نرخ کرایه تاکسیها در شیراز گفت: در هیچکدام از کلانشهرهای کشور ما شاهد افزایشهای بی رویه کرایه تاکسی نیستیم اما در شیراز هر از چند گاهی موضوع افزایش کرایه تاکسی مطرح می شود در صورتیکه هیچگونه امکانات و خدمات بیشتر از جانب رانندگان تاکسی به شهروندان ارائه نمی شود.

در ادامه زین العابدین عرب عضو دیگر شورای شهر شیراز نیز با بیان اینکه مشکل رانندگان تاکسی افزایش نرخ حمل ونقل نیست، افزود: امروز در سطح شهر شیراز اکثر خودروهای شخصی اقدام به جابجایی مسافر می کنند در صورتی که اگر با همکاری پلیس راهور از این اقدام جلوگیری شود دیگر احتیاجی به افزایش نرخ نیست.

در ادامه مهدی خانی عضو دیگر شورای شهر شیراز نیز گفت: طی مدت گذشته بارها بحث درخواست افزایش نرخ مطرح شده که اهمیت لازم به آن داده نشده اما باید توجه کرد با توجه به تورم نرخ تاکسی نیز باید با افزایش روبرو شود.

انتخاب شهردار تخصصی است

در جلسه امروز شورای شهر شیراز، سخنرانی پیش از دستور اعضای شورا به طرح موضوع انتخاب شهردار توسط مردم اختصاص یافت.

مظفر مختاری رئیس شورای شهر شیراز در این رابطه گفت: انتخاب شهردار به دلیل تخصصی بودن باید به وسیله نمایندگان مردم در شورا انجام شود.

وی ادامه داد: در صورت تصویب این طرح اکثر ادارات و نهادهای وابسته به شهرداری با مشکلات و چالشهای مختلفی مواجه خواهند شد.

رئیس شورای شهر شیراز افزود: انتخاب شهردار از جمله وظایف شورا به شمار می رود ضمن اینکه شورا‌ها جایگاه نظارتی خود برعملکرد شهرداران را دنبال می‌کنند و کم شدن هریک از اجزای این پازل خلاء های قانونی به ‌وجود می ‌آورد که برای رفع این کاستیها باید مجموع قانون شورا‌ها را تغییر داد.