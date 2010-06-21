اطلاع رسانی دینی هنوز به جایگاه مناسب خود نرسیده است

جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که دین محور فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را تشکیل می دهد و آموزه های دینی در واقع مبنای رفتارهای فردی ، سیاسی، و اجتماعی ما تلقی می شود.

وی افزود:جامعه ما آمیختگی دین را با مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به خوبی درک کرده است که در نتیجه آن رفتارهای فردی، اجتماعی و سیاسی مردم ما متأثر از مبانی اعتقادی و دینی است

آرین منش تأکید کرد: اساساً انقلاب اسلامی بر پایه دین بنا شد. از این رو، می توان گفت که اعتقادات و باورهای مردم به دین آموزه های دینی و اعتقاد به خدا و آخرت، نبوت و امامت باعث حرکت مردم در عرصه های اجتماعی و سیاسی انقلاب اسلامی شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: رمز موفقیت انقلاب اما این بود که یک مجتهد، رهبر دینی و یک مرجع تقلید این انقلاب را رهبری و هدایت کرد و امروز نیز رمز ماندگاری و تداوم راه انقلاب و امام این است که یک مرجع دینی و سیاسی هدایت انقلاب اسلامی را برعهده دارد. به همین میزان که کشور ما یک کشور دینی است، اطلاع رسانی نیز یک امر ضروری و نیاز همیشگی تلقی می شود.

وی در ادامه در رابطه با کمرنگ بودن مباحث اطلاع رسانی در رسانه ها گفت: این که اطلاع رسانی و شیوه های اطلاع رسانی و رسانه ها اعم از دیداری و شنیداری نسبت به اطلاع رسانی دینی توجه و اهتمام کمتری به سایر عرصه ها دارند امری غیر قابل انکار است.

آرین منش در رابطه با علل این نوع اطلاع رسانی گفت: شاید ذائقه مردم از گذشته ها به این نوع اطلاع رسانی عادت کرده و شاید وارداتی بودن شیوه های اطلاع رسانی علت کمرنگ بودن مباحث دینی در رسانه ها است. این که ما روشهای اطلاع رسانی را از رسانه های غربی به عاریت گرفته ایم باعث شده است که وزن اطلاع رسانی دینی را در مقایسه با اطلاع رسانی در عرصه های سیاسی و اقتصادی کمتر است و هنوز جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده است.

جواد آرین منش گفت: شاید یکی از علل عدم نوگرایی در شیوه های اطلاع رسانی دینی و پردازش اخبار و اطلاعات در عرصه دینی موجب چنین وضعیت شده است. معمولا اخبار با شیوه های اطلاع رسانی و نوع پردازش آن در ذهن مخاطب از اهمیت بیشتر و یا کمتری می یابد. گاهی رسانه ها برخی از اخبار کم اهمیت را چنان با اهمیت جلوه می دهند که مخاطب احساس می کند که این مهمترین موضوع جامعه است در حالی که چنین نیست.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: مجموعه عواملی دست به دست هم داده اند که باعث شده حجم اطلاعات، اخبار و رویدادهای تبلیغی و دینی از آنچه که باید در رسانه ها باشد کمتر است و متأسفانه مخاطب به این وضعیت عادت کرده است.

وی اضافه کرد: برای مثال برنامه "نود" با طرح سوالی کم اهمیت و شاید صد در صد بی اهمیت سه میلیون پیامک دریافت می کند. این امر نشان دهنده عدم هدایت صحیح جامعه از سوی رسانه ها است. آیا مهمترین مسئله جامعه ما این است که تیم آبی یا قرمز در فلان مسابقه پیروز می شود ؟ این در حالی است که برخی از مسائل پراهمیت و حیاتی دینی مردم مورد غفلت قرار می گیرد.

آرین منش تأکید کرد: باید تلاش کنیم که ذهن مردم را نسبت به مسائل اصلی تر و حیاتی تر سوق دهیم و در این میان مسائل دینی و مذهبی اصلی ترین مسائل حیاتی جامعه است که باید در ذهن مردم اهمیت خود را بازیابی کند.