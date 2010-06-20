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۳۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

حیدرپور در گفتگو با مهر:

قطعنامه شورای امنیت شامل S300 نمی شود

قطعنامه شورای امنیت شامل S300 نمی شود

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه قرارداد خرید S300 از روسیه پیش از صدور قطعنامه اخیر منعقد شده و هزینه خرید نیز پرداخت و بخشی از تجهیزات وارد شده است ، ابراز عقیده کرد که قطعنامه شورای امنیت شامل S300 نمی شود .

عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که آیا ورود سامانه موشکی  S300  به ایران شامل موارد قطعنامه ضد ایرانی اخیر شورای امنیت سازمان ملل می شود ؟ گفت : خیر، این موضوع به هیچ عنوان به این قطعنامه مربوط نمی شود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران پیش از این پول سامانه موشکی  S300  را به روسیه پرداخت کرده است.

وی تاکید کرد: باتوجه به انتقال بخشی از تجهیزات سامانه موشکی  S300 به ایران  و اینکه قرارداد خرید این سامانه مربوط به گذشته و پیش از تصویب قطعنامه ضد ایرانی است، بنده تصور می کنم که روسها در نهایت مابقی تجهیزات مربوط به این سامانه موشکی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند داد.

عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر روسیه سامانه موشکی  S300  را به جمهوری اسلامی ایران تحویل ندهد، نهایت عدم همکاری و رعایت قوانین و قراردادهای سیاسی و اقتصادی را نشان می دهد و ایران باید در مقابل آن اقدامی مشابه صورت دهد.

کد مطلب 1104147

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