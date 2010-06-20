قطعنامه شورای امنیت شامل S300 نمی شود

عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که آیا ورود سامانه موشکی S300 به ایران شامل موارد قطعنامه ضد ایرانی اخیر شورای امنیت سازمان ملل می شود ؟ گفت : خیر، این موضوع به هیچ عنوان به این قطعنامه مربوط نمی شود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران پیش از این پول سامانه موشکی S300 را به روسیه پرداخت کرده است.

وی تاکید کرد: باتوجه به انتقال بخشی از تجهیزات سامانه موشکی S300 به ایران و اینکه قرارداد خرید این سامانه مربوط به گذشته و پیش از تصویب قطعنامه ضد ایرانی است، بنده تصور می کنم که روسها در نهایت مابقی تجهیزات مربوط به این سامانه موشکی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند داد.

عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر روسیه سامانه موشکی S300 را به جمهوری اسلامی ایران تحویل ندهد، نهایت عدم همکاری و رعایت قوانین و قراردادهای سیاسی و اقتصادی را نشان می دهد و ایران باید در مقابل آن اقدامی مشابه صورت دهد.