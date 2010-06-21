ظرفیت دوره کارشناسی در دانشگاه علم و صنعت ثابت ماند

سعید جبل عاملی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص برنامه دانشگاه علم و صنعت برای ظرفیت دوره های کارشناسی این دانشگاه در کنکور 89 گفت: در این راستا طی ده سال گذشته تلاشهایی در زمینه افزایش رشته های دوره کارشناسی در این دانشگاه انجام شده و این روند هنوز در جریان است لذا در نظر داریم رشته های فنی جدیدی را در دانشگاه تاسیس کنیم.

رئیس دانشگاه علم و صنعت در خصوص طرح کاهش پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در دانشگاههای مادر به مهر گفت: هنوز دستورالعملی در این زمینه به ما ابلاغ نشده است این مسئله تنها در حد اظهارنظر چند مقام مسئول بوده و برای امسال عملی نخواهد بود زیرا زمان اعلام ظرفیت دانشجو در دوره کارشناسی گذشته است.

وی افزود: چیزی که در حال حاضر مطرح شده این است که 10 تا 20 درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی کاهش پیدا کند و به جای آن به ظرفیت دوره کارشناسی ارشد افزوده شود از آن گذشته به دانشگاههای بزرگ در این زمینه حق انتخاب داده شده است.

جبل عاملی همچنین گفت: در حال حاضر هیئت امنای دانشگاه علم و صنعت تاسیس مرکز فناوریهای نوین و دانشکده مدیریت را مصوب کرده است و برای سال آینده در این دانشکده پذیرش دانشجو خواهیم داشت.