آخرین وضعیت نقل و انتقالات صبای قم/ ثبت قراراداد 10 بازیکن در هیئت فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در فصل نقل و انتقالات لیگ دهم، تاکنون 9 بازیکن از تیم صبای قم جدا شده اند، 5 بازیکن به این تیم اضافه شده و 8 بازیکن هم قراردادشان را با این تیم تمدید کرده اند.

علیر‌ضا واحدی‌نیکبخت از استیل‌آذین، سعید خانی از ابومسلم و هادی اصغری از پاس‌همدان قرارداد یک ساله و سیدعلیرضا میرشفیعیان از تیم تراکتورسازی تبریز و مسعود غلامعلی‌زاد از تیم پیکان قرارداد دو ساله خود را با تیم صبا در هیئت فوتبال استان قم ثبت کردند.

همچنین سهراب بختیاری‌زاده، محسن بیات و مرتضی کاشی به مدت دو فصل و ابوالفضل حاجی‌زاده به مدت یک فصل دیگر قراردادشان را با این تیم در هیئت فوتبال استان قم ثبت کردند. قرارداد سعید آقاجانی بازیکن تیم امید صبا هم به مدت سه فصل در هیئت فوتبال استان قم ثبت شد.

ضمن اینکه طی روزهای گذشته داود حقی و احمد تقوی بمدت یک فصل و محسن بیات به مدت دو فصل دیگر قراردادشان را با تیم صبای قم تمدید کردند.

در فصل نقل و انتقالات لیگ دهم از تیم صبا محمد نوری و امیرحسین فشنگچی به تیم پرسپولیس، ارشاد یوسفی به مس کرمان، محمد همرنگ به ملوان، مرتضی اسدی به تراکتورسازی و عباس محمدرضایی، علیرضا لطیفی و جابر انصاری به سایپا پیوستند و دی کلمنیتنو به برزیل بازگشت و از این تیم جدا شد.