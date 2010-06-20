اولین مدرسه فوتبال بانوان گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نائب رئیس هیئت فوتبال شهرستان گرگان در امور بانوان بعداز ظهر یکشنبه در حاشیه این مراسم گفت: اولین مدرسه فوتبال ویژه بانوان در این شهرستان، زیر نظر هیئت فوتبال گرگان آغاز بکار کرد.

شادی مهینی افزود: این مدرسه فوتبال در راستای اجرای طرح اوقات فراغت برای نخستین بار در رده سنی آزاد تشکیل شده است.



وی اظهار داشت: مربیان کار آزموده و مجرب در سطح لیگ برتر و سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 13 سال بانوان کشور، به عنوان مدرس و مربی در این مدرسه فوتبال حضور دارند.



وی تصریح کرد: بانوان علاقمند به رشته ورزشی فوتبال می توانند، همه روزه از ساعت 9 تا 13 به دفتر هیئت فوتبال شهرستان گرگان مراجعه کنند.



در حال حاضر تیم فوتبال "سرخپوشان گرگان" تنها نماینده فوتبال استان گلستان در بخش بانوان که به عنوان یک باشگاه کاملا خصوصی است، در رقابتهای لیگ برتر بانوان کشور حضور دارد.