معیار ارزیابی دانشجو باید "استدلال برتر" باشد

توماس مایکل اسکانلون فلیلسوف معاصر و استاد فلسفه دانشگاه هاروارد در مورد اینکه آیا دفاع از مواضع شخصی توسط مدرس در کلاس درس به لحاظ اخلاقی امری قابل قبول است یا نه، به خبرنگار مهر گفت: اگر مدرس در مورد موضوعات درسی و نه خارج از آن اعمال نظر شخصی کند به لحاظ اخلاقی ایرادی ندارد.

طرح استدلال و مواضع شخصی در علوم انسانی گریزناپذیر است

این فیلسوف معاصر تأکید کرد: وقتی دانشجویان از من در مورد دیدگاههای شخصی می پرسند، برایم ارزشمند و مهم است که دیدگاه‌های خود را بیان و ادله شخصی را برای آگاهی دانشجویان عرضه کنم. البته در بیان و طرح این دیدگا‌ها ملاحظاتی نیز باید مورد توجه قرار گیرند .

استاد فلسفه دانشگاه هاروارد در ادامه تصریح کرد: ولی اگر من مدرس فیزیک بودم و می‌خواستم فیزیک تدریس کنم دیدگاههای سیاسی را نمی‌بایست در کلاس درس و موضوع مورد تدریس بیاورم و دخالت دهم.

مؤلف "دشواری تساهل" تصریح کرد: اگر من اقدام به این امر کنم مطمئناً به مثابه این است که دانشجویانم را به اسیری فکری گرفته‌ام و آنها را در یک بستر فکری محبوس کرده‌ام. به عبارت دیگر دانشجویان در کلاس فیزیک برای فراگیری فیزیک آمده‌اند و من به عنوان یک مدرس نباید از این تریبون برای یک سخنرانی سیاسی و طرح دیدگاه‌های سیاسی خود بهره گیرم.

اسکانلون در مورد اینکه چه ضوابط اخلاقی برای اعمال نظر شخصی مدرس باید مورد توجه قرار گیرد نیز گفت: در وهله اول مدرس باید برای دانشجویان دلایل و استدلالهایی که برای اندیشه مطرح شده، نیاز است را بیاورد. به عباررت دیگر بیان هر اندیشه و تفکری در کلاس درس مستلزم ارائه ادله آن نیز است.

جایگاه دانشجو در کلاس باید مبتنی بر قوت استدلال باشد

اسکانلون تصریح کرد: از سوی دیگر مدرس باید اندیشه و تفکر خود را در صورت وجود ادله و استدلال مناسب تر و منطقی‌تر تغییر دهد.

مؤلف "ابعاد اخلاقی" در ادامه یادآور شد: همچنین باید توجه داشت که جایگاه دانشجو در کلاس درس نباید به میزان توافق یا عدم توافق او با مدرس وابسته باشد بلکه باید مبتنی بر قوت استدلال و میزان فهم و درک او از موضوع درسی باشد.

استاد فلسفه دانشگاه هاروارد در پایان گفت: به عبارت دیگر، مدرس در کلاس درس باید به جایگاه علمی دانشجوی خود و قدرت استدلال او توجه کند و نه به موافق بودن و موافق نبودن دیدگاه‌های او با خود.

توماس مایکل اسکانلون فیلسوف معاصر، استاد سابق دانشگاه پرینستون و استاد فعلی دانشگاه هاروارد است. حوزه مطالعاتی او منطق ریاضی، اخلاق و فلسفه سیاسی است. "چه چیزی را ما به یکدیگر مدیون هستیم"، "دشواری تساهل"، "نظریه اخلاق" و "ابعاد اخلاقی" از جمله آثار او به شمار می‌روند.