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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۰۰

مبانی اخلاقی تدریس(15)

معیار ارزیابی دانشجو باید "استدلال برتر" باشد

معیار ارزیابی دانشجو باید "استدلال برتر" باشد

استاد فلسفه دانشگاه هاروارد با اشاره به اینکه جایگاه دانشجو در کلاس درس نباید وابسته به میزان توافق یا عدم توافق او با آرای مدرس باشد، گفت: جایگاه دانشجو در کلاس درس باید مبتنی بر قوت استدلال و میزان فهم و درک او از موضوع درسی باشد.

توماس مایکل اسکانلون فلیلسوف معاصر و استاد فلسفه دانشگاه هاروارد در مورد اینکه آیا دفاع از مواضع شخصی توسط مدرس در کلاس درس به لحاظ اخلاقی امری قابل قبول است یا نه، به خبرنگار مهر گفت: اگر مدرس در مورد موضوعات درسی و نه خارج از آن اعمال نظر شخصی کند به لحاظ اخلاقی ایرادی ندارد.

طرح استدلال و مواضع شخصی در علوم انسانی گریزناپذیر است

این فیلسوف معاصر تأکید کرد: وقتی دانشجویان از من در مورد دیدگاههای شخصی می پرسند، برایم ارزشمند و مهم است که دیدگاه‌های خود را بیان و ادله شخصی را برای آگاهی دانشجویان عرضه کنم. البته در بیان و طرح این دیدگا‌ها ملاحظاتی نیز باید مورد توجه قرار گیرند .

استاد فلسفه دانشگاه هاروارد در ادامه تصریح کرد: ولی اگر من مدرس فیزیک بودم و می‌خواستم فیزیک تدریس کنم  دیدگاههای سیاسی را نمی‌بایست در کلاس درس و موضوع مورد تدریس بیاورم و دخالت دهم.

مؤلف "دشواری تساهل" تصریح کرد: اگر من اقدام به این امر کنم مطمئناً به مثابه این است که دانشجویانم را به اسیری فکری گرفته‌ام و آنها را در یک بستر فکری محبوس کرده‌ام. به عبارت دیگر دانشجویان در کلاس فیزیک برای فراگیری فیزیک آمده‌اند و من به عنوان یک مدرس نباید از این تریبون برای یک سخنرانی سیاسی و طرح دیدگاه‌های سیاسی خود بهره گیرم.

اسکانلون در مورد اینکه چه ضوابط اخلاقی برای اعمال نظر شخصی مدرس باید مورد توجه قرار گیرد نیز گفت: در وهله اول مدرس باید برای دانشجویان دلایل و استدلالهایی که برای اندیشه مطرح شده، نیاز است را بیاورد. به عباررت دیگر بیان هر اندیشه و تفکری در کلاس درس مستلزم ارائه ادله آن نیز است.

جایگاه دانشجو در کلاس باید مبتنی بر قوت استدلال باشد

اسکانلون تصریح کرد: از سوی دیگر مدرس باید اندیشه و تفکر خود را در صورت وجود ادله و استدلال مناسب تر و منطقی‌تر تغییر دهد.

مؤلف "ابعاد اخلاقی" در ادامه یادآور شد: همچنین باید توجه داشت که جایگاه دانشجو در کلاس درس نباید به میزان توافق یا عدم توافق او با مدرس وابسته باشد بلکه باید مبتنی بر قوت استدلال و میزان فهم و درک او از موضوع درسی باشد.

استاد فلسفه دانشگاه هاروارد در پایان گفت: به عبارت دیگر، مدرس در کلاس درس باید به جایگاه علمی دانشجوی خود و قدرت استدلال او توجه کند و نه به موافق بودن و موافق نبودن دیدگاه‌های او با خود.

توماس مایکل اسکانلون فیلسوف معاصر، استاد سابق دانشگاه پرینستون و استاد فعلی دانشگاه هاروارد است. حوزه مطالعاتی او منطق ریاضی، اخلاق و فلسفه سیاسی است. "چه چیزی را ما به یکدیگر مدیون هستیم"، "دشواری تساهل"، "نظریه اخلاق" و "ابعاد اخلاقی" از جمله آثار او به شمار می‌روند.

کد مطلب 1104203

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