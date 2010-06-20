حلقه گفتمانهای تخصصی در مراسم اعتکاف برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد ترابی عصر یکشنبه در جمع مسئولان فرهنگی کرمان با اشاره به استقبال بی نظیر مردم از مراسم اعتکاف در سالهای گذشته گفت: پیش بینی می کنیم امسال تعداد شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف در کرمان افزایش یابد در همین راستا سعی کرده ایم با اجرای برنامه های فرهنگی مناسب نیاز معتکفان را برآورده کنیم.

وی افزود: در استان کرمان بیش از 100 مسجد و در شهر کرمان 21 مسجد در راستای برگزاری این مراسم در نظر گرفته شده اند.

وی گفت: در سال جاری ویژه برنامه حلقه معرفت نیز در تمامی مساجد معتکفان برگزار می شود و با حضور مربیان برجسته گفتمانهای تخصصی در زمینه های مختلف به خصوص پاسخگویی به شبهات انجام می شود.

حجت الاسلام ترابی اضافه کرد: این طرح در سال گذشته نیز اجرا شد و ارزیابی که در این خصوص انجام شد نشان دهنده رضایت بالای شرکت کنندگان در حلقه های معرفت را داشت.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این طرح در زمینه های مختلف حتی مشاوره خصوصی نیز تحت پوشش مربیان مجرب قرار می گیرند.

وی بیان داشت: ثبت نام معتکفان در استان کرمان از روز گذشته آغاز شده است و در سال جاری بحث تدارکات و پشتیبانی به مساجد واگذار شده و ستاد اعتکاف نیز برنامه های فرهنگی را تحت پوشش قرار می دهد.

وی همچنین گفت: روز یکشنبه هفته گذشته همزمان با مراسم اعتکاف ویژه برنامه شهدای هفتم تیرماه نیز در بیست و یک مسجد در شهر کرمان برگزار می شود.