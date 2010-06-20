مصلای تبریز میزبان فعالیتهای فرهنگی هنری شهرداری تبریز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیر عامل و کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز افزود: در صورت نیاز به برگزاری مراسم ختم قرآن در ماه مبارک رمضان در قالب جشنواره تابستانی که توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز انجام خواهد گرفت، مصلای تبریز در اختیار این سازمان قرار می گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز باید پیشتاز فعالیت های فرهنگی و مذهبی در شهر باشد، زیرا در این بخش کارهای متنوع و مختلفی می توان انجام داد.

وی در ادامه به برنامه ریزی صحیح در انجام امور تاکید کرد و گفت: سعی کنید بودجه فرهنگی که بیت المال مسلمین محسوب می شود در انجام کارهای ماندگار صرف شود تا مردم عزیز شهر تبریز بتوانند از آن استفاده نمایند.

امام جمعه تبریز خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تبریز در کشور بعنوان شهر اولین ها مشهور است باید از نظر ارزشهای معنوی و دینی نیز اسوه دیگر کلانشهرها باشد.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی یادآور شد: بنده تمام فعالیتهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز را پیگیری و از فعالیت های معنوی و مذهبی این سازمان حمایت می کنم.

شبستری با اشاره به مدیریت جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز افزود: این سازمان در ماه های گذشته با رویکردی جدید فعالیت می کند که تمام فعالیتهای این سازمان قابل تحسین است و جا دارد از تمامی کارکنان زحمتکش این سازمان تقدیر و تشکر شود.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: به هر اندازه که در کشور کار فرهنگی انجام گیرد باعث تداوم انقلاب اسلامی و پاسداری از خون شهدا و آرمان های والای امام راحل خواهد شد.

وی افزود: مسائل عمرانی، اقتصادی، نظامی و... به نوبه خود لازم و مفید است ولی در حال حاضر شرایط کشور به گونه ای است که بیش از هر چیزی به فعالیتهای فرهنگی نیازمندیم، زیرا تهاجمی که از سوی دشمنان اسلام و بیگانگان آغاز شده بسیار بی سابقه است، چرا که دشمنان اسلام به این حقیقت پی برده اند که حاکمیت کشور را فرهنگ اسلامی عوض کرده است.

امام جمعه تبریز در ادامه این دیدار توجه به مسائل اساسی و اعتقادی را بیش از پیش سفارش کرد و افزود: باید توجه داشته باشیم که در کار فرهنگی و هنری، بیشتر باید به مسائل اعتقادی شهر توجه نمود تا هم باعث ایجاد نشاط اجتماعی در بین جوانان شود و هم اینکه آنها را به سمت مسایل اخلاقی و اسلامی سوق دهد.

وی خاطر نشان کرد: ارزش یک شهر بیشتر به معنویات است و شهر با ارزشهای معنوی و افراد با ایمان شناخته می شود و اشاعه فرهنگ فساد در جامعه راه به جایی نخواهد برد.

آیت الله شبستری در ادامه سخنان خود به جشنواره تابستانی تبریز اشاره کرد و گفت: تبریز به شهر غیرت معروف است و اینجا یک شهر مذهبی است و علمای بزرگی در این شهر بوده اند، پس باید در برنامه ریزی برنامه های جشنواره تابستانی توجه داشت تا از رواج ابتذال در سطح شهر جلوگیری نمایید.

وی ادامه داد: براحتی می توان با برگزاری برنامه ها و جشنهای مذهبی در ایام متبرک نشاط اجتماعی را در جامعه رواج دهیم.

نماینده مجلس خبرگان رهبری یاد آور شد: امیدوارم در برنامه ریزی جشنواره تابستانی تلاش شود سبقه فرهنگی انقلاب و غیرت تبریز حفظ شود.

نماینده ولی فقیه افزود: در چند ماه گذشته شاهد تحولات چشمگیری در فعالیتهای این سازمان بوده ایم که امیدوارم از این پس بیش از پیش آثار این فعالیت ها را در فرهنگ شهر نشینی ببینیم.

شبستری به صرف بودجه فرهنگی و بیت المال مسلمین در راه صحیح سفارش کرد و گفت: در صرف بودجه فرهنگی شهر باید توجه کافی به کار بسته شود و از افراد صاحب نظر در برنامه ریزی مسائل فرهنگی و همچنین برگزاری مراسم های مختلف استفاده شود.

در ابتدای این دیدار حسین نجفی مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز گزارشی از فعالیت سه ماهه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و پیش بینی های انجام یافته برای سومین جشنواره تابستانی تبریز در اختیار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز قرار داد.