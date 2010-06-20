8000 هزار شغلی در آذربایجان غربی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی سلیمانی بعد از ظهر شنبه در سومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با بیان این مطلب افزود: مقرر شده امسال 39 هزار شغل در استان بوجود آید که تاکنون 20 درصد از این تعهد عملی شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی نیز به افزایش نرخ سپرده و تسهیلات اشاره کرد و گفت: در سه ماهه اول سال جاری نرخ سپرده یک و هفت دهم درصد و نرخ پرداخت تسهیلات 3 درصد نسبت به آخر سال 88 رشد داشته است.

ابراهیم حق جو برانجام تعهدات نهادها در ایجاد مشاغل جدید تاکید کرد و افزود : نیاز به اشتغال با توجه به رشد جمعیت جوان جامعه در سال های آتی افزایش خواهد یافت.

در این جلسه 17 طرح در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی به تصویب رسید.