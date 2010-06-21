سید جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: کارشناسان کمیته تحقیق و تفحص با وجود بسیاری از کارشکنیها و همکاری نکردن برخی فدراسیونها و دستگاههای اجرایی ورزش به طور جدی پیگیر تکمیل گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی هستند و امیدواریم این گزارش تا شهریورماه آماده و در اختیار مردم و رسانههای گروهی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: طبق قانون این گزارش می بایست تا هجدهم مردادماه تکمیل و سپس ظرف دو ماه بعد از آن در کمیسیونها نهایی شود اما امیدواریم نهایتا تا شهریورماه این گزارش آماده و نهایی شود.
نماینده مردم تفت و میبد با بیان اینکه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس می تواند راهنمای خوبی برای اصلاح ورزش کشور باشد تصریح کرد: اگر گزارش این کمیته به صورت طبیعی و دقیق ارائه شود به بسیاری از سئوالات بی پاسخ و ابهامات جامعه ورزش در خصوص ناکامیها پاسخ داده خواهد شد ضمن اینکه با استفاده از این تجربیات می توانیم در جهت اصلاح ورزش گام برداریم.
کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی با حضور 15 نماینده شامل 11 نماینده کمیسیون فرهنگی و 4 نماینده از سایر کمیسیونها به ریاست سیدجلال یحیی زاده رئیس فراکسیون ورزش از زمستان گذشته کارشناسی از بخشهای مختلف سازمان تربیت بدنی و فدراسیونهای ورزش را پیگیری می کند و قرار است طی گزارشی بررسیهای خود را به اطلاع عموم برساند.
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