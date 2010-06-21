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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

«قابل توجه مسئولان»

گزارش تصویری / جوانان و مصرف مواد مخدر در انظار عمومی -4

گزارش تصویری / جوانان و مصرف مواد مخدر در انظار عمومی -4

اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمانسوزی است که کیان خانواده و جامعه را مورد تهدید قرار داده و عدم برخورد به موقع و اثربخش با این پدیده نابهنجار اجتماعی - که تصاویر زیر فقط بخشی از آنچه در سطح شهر می گذرد را نشان می دهد- ضمن کاستن از قبح این ناهنجاری اجتماعی موجبات نا امنی و مزاحمت برای شهروندان را فراهم کرده است... امیدواریم مسئولان پرتعدادی که وظیفه برخورد با پدیده شوم اعتیاد را دارند ، از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر و ناجا و ... به مسئولیت خود عمل کنند. مهر آماده همکاری در این راستاست.

عکس/ یونس خانی

کد مطلب 1104292

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