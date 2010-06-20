سفرای ایران سرنخهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به هم متصل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در دیدار سفیر جدید کشورمان در بولیوی اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران و بولیوی ارتباط خوبی در زمینه‌های مختلف با یکدیگر دارند که امیدوارم در آینده‌ای نزدیک و با تلاش هر چه بیشتر این مناسبات افزایش یابد.

وی ادامه داد: سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف بویژه بولیوی باید تلاش کنند تا سرنخ‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را با یکدیگر متصل کنند تا شاهد افزایش همکاری‌های دوجانبه باشیم.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه در این کشور روابط برپایه صمیمیت و دوستی است، خطاب به سفیر جدید کشورمان در بولیوی گفت: باید تلاش شود تا از این صمیمیتی که در این کشور وجود دارد، در راستای ارتقاء همکاری‌ها استفاده شود چرا که در جهان امروز نگاه ویژه‌ای به سمت جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه امروز سفرای جمهوری اسلامی ایران همانند سایر سفرای مختلف در جهان نیستند، گفت: در تمامی کشور های جهان امروز نگاه ویژه‌ای به سفرای ایران وجود دارد که علت این امر موقعیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت نوظهور است که صحنه جهانی را تحت تأثیرقرار داده است.

رئیس جمهورهمچنین خواستار برقراری روابط عاطفی بین دو ملت شد و اظهار داشت: مردم کشور بولیوی همچون گذشته برای دولت و ملت ایران عزیزند.

در این دیدار قزیلی سفیر جدید کشورمان در بولیوی گزارشی از میزان همکاری‌های دو کشور و اولویت‌های کاری خود در بولیوی به رییس‌جمهور ارائه کرد.