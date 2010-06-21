نسبت به نتایج ورزش در گوانگژو نگرانیم/ بخاطر اختلافات بودجه نمی دهند

سید جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: این روزها تیم‌های ملی اعزامی به بازیهای آسیایی نیاز به تدارکات و پشتیبانی قوی دارند و این در حالی است که هنوز اعتبارات سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در فاصله چهار ماه تا آغاز بازیهای آسیایی پرداخت نشده و تیم‌های ملی در وضعیت نامناسبی برای آماده سازی قرار دارند.

وی علت تاخیر بوجود آمده در پرداخت اعتبارات سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک را ناشی از اختلافات بین مسئولان این دو نهاد ورزشی عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌هایی که مجلس از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری انجام داده، مشخص شده است که اختلافات موجود بین مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته المپیک عامل اصلی تاخیر در پرداخت اعتبارات این دو مجموعه بوده ضمن اینکه متاسفانه امسال ردیف بودجه جداگانه‌ای برای پرداخت اعتبارات کمیته ملی المپیک در نظر گرفته نشده بود که این مسئله نیز خود در مشکلات به وجود آمده تاثیرگذار بوده است.

یحیی زاده با بیان اینکه علی آبادی نباید نسبت به یکپارچه شدن اعتبارات ورزش و اختصاص کلی آن به سازمان تربیت بدنی انتقاد کند اظهار داشت: ایشان نباید از این مسئله گله مند باشند چرا که زمانی که خودشان بر مسند سازمان تربیت بدنی حضور داشتند معتقدند بودند که باید اعتبارات این دو مجموعه با نظر سازمان تربیت بدنی به کمیته ملی المپیک پرداخت شود و در حال حاضر نیز با توجه به پیش بینی نشدن ردیف بودجه در اعتبارات امسال این پرداخت باید از جانب سازمان تربیت بدنی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه ورزش کشور در آستانه بازیهای آسیایی شرایط چندان مساعدی ندارد و اغلب اردوها و تدارکات تیم‌های ملی به دلیل پرداخت نشدن اعتبارات معطل مانده است، تصریح کرد: امیدواریم در فاصله باقیمانده با مساعدت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعتبارات ورزش پرداخت و کار آماده سازی تیم‌های ملی با قوت و قدرت بیشتر و بهتری پیگیری شود.

رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص کناره گیری علی آبادی از ریاست کمیته ملی المپیک اظهار داشت: این درخواست ایشان بود که بارها بر روی استعفای خود از کمیته ملی المپیک تاکید کرده بودند ولی با وجود اینکه خودشان نیز اعتقاد داشتند یکپارچه شدن ریاست سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک می تواند به نفع ورزش کشور باشد اما در نهایت از این کار صرف نظر کردند و اگر مجلس نیز در این زمینه اصرار می ورزید تنها به این جهت بود که خود ایشان قصد کناره گیری از این مسئولیت را داشتند.

وی در پایان با اشاره به مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و موفقیت تیم‌های آسیایی در این رقابت ها یادآور شد: حضور موفق تیم‌های آسیایی داغ فوتبالدوستان را از غیبت تیم ملی در این مسابقات تازه می کند و بر این واقعیت تاکید دارد که فوتبال ایران در حال حاضر جزو تیم‌های درجه 2 آسیا هم نیست و باید نگران تیم ملی فوتبال کشورمان در بازیهای آسیایی و جام ملت‌های آسیا باشیم.