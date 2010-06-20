برگزاری یادواره 600 شهید نیروی انتظامی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی عصر یکشنبه در جمع فرماندهان انتظامی شهرهای مازندران در ساری با اشاره به برنامه های ویژه فرماندهی انتظامی استان مازندران در هفته ناجا از برگزاری یادواره 600 شهید والامقام نیروی انتظامی استان در بعد از هفته ناجا خبر داد.

وی تصریح کرد: ماندران از جمله استانهایی است که نیروی انتظامی آن بیشترین شهید و ایثارگر راتقدیم نظام، انقلاب و امنیت جمهوری اسلامی ایران کرده است و باید برای زنده نگهداشتن یاد و آرمانهای شهدای گرانقدرمان از هیگچونه تلاش و کوششی دریغ ننماییم.

فرمانده انتظامی مازندران تلاش شبانه روزی نیروهای پلیس در سطح استان برای برقراری امنیت یک وظیفه ذاتی برای نیروی انتظامی است و برقراری امنیت و شرایط مطلوب امنیتی که در استان شاهد آن هستیم نتیجه و مرهون تلاشهای شبانه روزی و خالصانه همه کارکنان انتظامی درسراسر استان است.

مسکنی به ماموریتهای مهم فرماندهی انتظامی استان در سال 88 اشاره کرد و گفت: انتخابات ریاست جمهموری و حوادث بعد از آن، انجام رزمایش بزرگ امنیت و آرامش، استقبال از مقام معظم رهبری، طرح تابستانه و زمستانه پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس راه در سال 88 و طرح نوروزی در سال 89 از ماموریتهای مهم بود.

استاندار مازندران نیز به ماموریت های نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: از سردار مسکنی فرمانده مومن و متعهد و شما نیروهای مقتدر انتظامی که با تلاش و کار مضاعف در مرزهای آبی و خاکی، کوهستان، دشت و جاده ها به عنوان حافظان نظم و امنیت و برقراری آرامش و آسایش مردم تلاش دارید و فعالیت می کنید صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.

سید علی اکبر طاهایی تصریح کرد: امیدواریم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا به عنوان سال همت مضاعف، کار مضاعف نام گرفت با تلاش شبانه روزی همه دستگاه های اجرایی استان و شما نیروهای مقتدر انتظامی شاهد پیشرفت در تمام زمینه ها از جمله امنیت باشیم.