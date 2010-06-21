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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

فدراسیون در مورد خبرنگاران تصمیم می گیرد نه قطبی

فدراسیون در مورد خبرنگاران تصمیم می گیرد نه قطبی

سرپرست تیم ملی در خصوص شایعه مخالفت افشن قطبی برای همراهی خبرنگاران در سفر تیم ملی به اتریش گفت: تصمیم گیری در این زمینه درحوزه اختیارات فدراسیون فوتبال است نه سرمربی تیم ملی.

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: کادرفنی تیم ملی به جز اسامی بازیکنان و ملی پوشان اعزامی دخالتی در فهرست همراهان تیم ملی ندارد و تصمیم گیری در این حوزه فقط و فقط جزو اختیارات فدراسیون فوتبال است.

حاجیلو تصریح کرد: علاوه بر این قطبی همواره از حضور خبرنگاران در اردوهای تیم ملی استقبال کرده و منتسب کردن این مسئله که برخی عنوان می کنند او مخالف حضور خبرنگاران در اردوی اتریش است تنها به انحراف کشاندن افکارعمومی و رسانه‌هاست.

وی تصریح کرد: خبرنگاران همواره آزادند تا با سفر به هر کشوری اخبار تیم ملی را پوشش دهند و تصور می کنم در سفر به اتریش هم تعدادی از خبرنگاران رسانه با هزینه شخصی در کنار تیم ملی خواهند بود که مقدمات گرفتن ویزای این نفرات از سوی فدراسیون فوتبال انجام شده است.

تیم ملی فوتبال کشورمان نخستین اردوی آماده سازی خود در راه جام ملت‌های آسیا را از 20 تیر لغایت 2 مرداد در کشور اتریش برپا خواهد کرد.
 

کد مطلب 1104346

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