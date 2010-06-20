توان علمی دانش‌ آموزان و دانش دبیران باید به روز شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد رضا فلاح زاده بعدازظهر یکشنبه در همایش مدیران مدارس استان یزد با حضور قائم مقام وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: مدیران سختکوش مدارس استان یزد باید نکاتی از قبیل عمل به گفتار و وفای به عهد، احترام به دانش آموزان، تعلیم و تربیت در حد عالی و ترویج فرهنگ اسلامی را همچون گذشته مدنظر داشته باشند.

وی با اشاره به اثرات سازنده نماز افزود: نمازی تربیت کردن دانش آموزان موجب می شود تا نوجوانان این مرز و بوم با بصیرت کامل، دشمنان خارجی و داخلی را بشناسند.

استاندار یزد همچنین بر اهمیت تقویت روحیه تفکر و تعقل در میان قشر دانش آموز تاکید کرد.

فلاح زاده در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: دانش آموزان را باید طوری تربیت کرد که اهل توکل، توسل، تفکر و تحول بوده و در این امور مهم تداوم داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه والای علم و عالم در آموزه های دین مبین اسلام، خاطرنشان کرد: در اندیشه اسلامی، طلب علم محدود به زمان، مکان و جنسیت خاصی نیست.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور استانها نیز در این مراسم اظهار داشت: موفقیت مجموعه ها، به طور عمده مرهون تلاش مدیران کارآمد و تلاشگر است.

جلال رحیمی افزود: قبل از انقلاب اسلامی به تخصص نیروهای انسانی اهمیت داده می شد اما هم اکنون بر تعهد و تخصص به صورت توأمان تاکید می شود.

وی از عدالت، اقتدار ، ژرف نگری، صداقت، رازداری، قدرشناسی نسبت به خون شهدا و ایثارگران و... به عنوان ویژگیهای مدیران متعهد یاد کرد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدیران آموزش و پرورش، زیربنای مدیریت جامعه هستند، گفت: آموزش و پرورش استان یزد با مدیریت دلسوزانه و خالصانه مدیران زحمتکش، توانسته است در عرصه های مختلف افتخار آفرینی کند.

در این همایش، نمایندگانی از مدیران مدارس استان یزد به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.