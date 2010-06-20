قرقیزستان با تحقیق بین المللی درباره علل درگیریهای اخیر این کشور موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت بلیک" معاون وزیرخارجه آمریکا در مسائل آسیای میانه که به قرقیزستان سفر کرده از موافقت دولت موقت این کشور با انجام تحقیقات ویژه در مورد علت درگیریهای خونین قومی در بخشهای جنوبی آن خبر داد.

وی که برای گفتگو در مورد تحولات اخیر این کشور به بیشکک سفر کرده اعلام کرد: مقامهای دولت موقت به من اطمینان دادند که خواستار انجام تحقیقات در این مورد هستند. بلیک پیش از این بر لزوم انجام تحقیقات ویژه با نظارت بین المللی در مورد علل درگیریها تاکید کرده بود.

این در حالی است که وضعیت فوق العاده در شهر جنوبی اوش محل آغاز درگیریهای قومی همچنان ادامه داشته و نظامیان کنترل تمامی معابر این شهر را در دست دارند. از سوی دیگر مقامهای این شهر از جمع آوری سنگرهای خیابانی که طی روزهای گذشته توسط گروههای درگیر ایجاد شده خبر می دهند.

"رزا اتانبایف" رئیس دولت موقت قرقیزستان شمار احتمالی کشته شدگان این درگیریها را بیش از 2 هزار نفر و تعداد آوارگان را حدود 300 هزار تن اعلام کرده است. با این حال سازمان بهداشت جهانی (WHO) طی گزارشی شمار کسانی را که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از این درگیریها متاثر شده اند را بیش از یک میلیون نفر دانسته است.

در همین حال "جان هلمز" هماهنگ کننده کمکهای سازمان ملل با اشاره به موقعیت بحرانی جنوب قرقیزستان، اوضاع کنونی این مناطق را بدلیل وقوع موارد بیشمار خشونت، قتل، غارت، تجاوز جنسی، آتش سوزی و ویرانی تکان دهنده و اسف بار خوانده است.