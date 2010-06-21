به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به صوفیه بلغارستان، تیم وزنه برداری کشورمان که با سه وزنه بردار به نام‌های کیانوش رستمی در دسته 77 کیلوگرم، سعید محمدپور در دسته 94 کیلوگرم و بهادر مولایی در دسته 105+ کیلوگرم در سی و ششمین دوره رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان حضور یافته بود، بامداد سه شنبه به کشور بازمی گردد.

تیم وزنه برداری ایران امروز دوشنبه ساعت 11:30 دقیقه صوفیه را به مقصد استانبول ترک می کند. کاروان ایران پس از توقفی هشت ساعته در فرودگاه آتاتورک، ساعت 2:30 بامداد فردا (سه شنبه) از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران می شود.

ایران با کسب سه مدال طلای کیانوش رستمی و تک مدال برنز بهادر مولایی به کار خود در سی و ششمین دوره رقابت‌های وزنه برداری جوانان جهان پایان داد.