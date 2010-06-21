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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۵۰

گزارش خبرنگارمهر از بلغارستان/

تیم وزنه برداری جوانان ایران بامداد سه شنبه به کشور بازمی‌گردد

تیم وزنه برداری جوانان ایران بامداد سه شنبه به کشور بازمی‌گردد

تیم وزنه برداری جوانان کشورمان که برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در صوفیه بلغارستان حضور یافته بود، بامداد سه شنبه به کشور بازمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به صوفیه بلغارستان، تیم وزنه برداری کشورمان که با سه وزنه بردار به نام‌های کیانوش رستمی در دسته 77 کیلوگرم، سعید محمدپور در دسته 94 کیلوگرم و بهادر مولایی در دسته 105+ کیلوگرم در سی و ششمین دوره رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان حضور یافته بود، بامداد سه شنبه به کشور بازمی گردد.

تیم وزنه برداری ایران امروز دوشنبه ساعت 11:30 دقیقه صوفیه را به مقصد استانبول ترک می کند. کاروان ایران پس از توقفی هشت ساعته در فرودگاه آتاتورک، ساعت 2:30 بامداد فردا (سه شنبه) از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران می شود.

ایران با کسب سه مدال طلای کیانوش رستمی و تک مدال برنز بهادر مولایی به کار خود در سی و ششمین دوره رقابت‌های وزنه برداری جوانان جهان پایان داد.

کد مطلب 1104399

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