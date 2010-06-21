نگاه به طرح هادی روستایی انقباضی است / تعلل در بازنگریها موجب تخلفات

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، فرماندار شهرستان دماوند پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از روستای "سیدآباد" این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: طرحهای هادی روستایی شهرستان دماوند نیازمند نگاهی ویژه و بازنگری مجدد است.

حسین معتمدنیا تعلل در این خصوص را موجب تخلفات بیشتر دانست و افزود: با گذشت زمان در خصوص امر بازنگری در طرحهای هادی روستایی باب تخلفات در این زمینه را همچنان باز نگه داشته و هر روز بیشتر شاهد تعرض به اراضی کشاورزی خواهیم بود.

این مسئول با تاکید بر لزوم تعیین حدود مناطق روستایی توسط مدیریت خود شهرستانها خاطرنشان کرد: زمزمه هایی مبنی بر واگذاری تعیین حدود طرحهای هادی روستایی توسط مدیریت خود شهرستان به گوش می رسد اما هنوز این امر محتمل رنگ و بوی قطعی و قانونی به خود نگرفته است.

وی ادامه داد: تا زمانی که تغییر وضعیت پیرامون قوانین معضل مذکور صورت نگرفته مدیران شهرستان هیچ مسئولیتی در این زمینه نمی پذیرند و از متخلفین نیز حمایتی صورت نخواهد گرفت.

نگاه به طرحهای هادی انقباضی است

مدیرکل امور روستایی استانداری تهران نیز با گلایه از نگاه انقباضی به طرحهای هادی روستایی اظهار داشت: در خصوص طرحهای هادی روستایی به مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انتقادهایی وارد است.

افشین سفاهن ادامه داد: گلایه ها از نحوه اجرا و روش تهیه طرح هادی روستایی از سوی روستاییان زحمتکش در بیشتر این مناطق از استان تهران شنیده می شود و متاسفانه بروز این نارضایتها بازتاب نگاهی انقباضی به طرح یاد شده است.

این مسئول در قیاسی بین حریم شهری و طرح هادی روستایی عنوان کرد: در طرح هادی روستایی حتی محدوده های یک متر به یک متر نیز مورد محاسبه قرار می گیرد در حالیکه حریم شهرها سه تا پنج برابر محدوده است که این حریمها در برخی از شهرهای استان تهران به 12 برابری محدوه نیز می رسد.

محاسبه نرخ رشد جمعیت مناطق روستایی به میزان دو درصد

وی بیان داشت: از جمله کارکردهای امور روستایی استانداری تهران تاکید بر احتساب نرخ رشد جمعیت روستاهای استان تهران به میزان دو درصد است که در این روند جدید دیگر از نرخهای کوچکتر خبری نخواهد بود.

سفاهن با بیان اینکه نباید اجازه داد آینده مناطق روستایی به وضعیت امروز شهرها منجر شود، خاطرنشان کرد: مناطق مختلف شهرستان دماوند به دلیل آب و هوای مطبوع، محل مناسبی جهت بازگشت بومیان و حتی پذیرش مهاجران از پایتخت است.

مدیرکل امور روستایی استانداری تهران ادامه داد: اما در این توسعه و پیشرفت نمی بایست هیچ شاخصه دیگری بر جایگاه فرهنگ غنی، صمیمیتهای روستایی و صفای آبادیها تکیه زند که در غیر این صورت زندگی روستایی نیز به رنگ و بوی ماشینی و بی روح شهرنشینی خواهد گروید.

این مسئول با دادن وعده بازنگری مجدد طرحهای هادی روستایی شهرستان دماوند افزود: من به تمامی روستاییان شهرستان دماوند قول می دهم تا در اسرع وقت موضوع بازنگری در طرحهای هادی روستایی را پیگیری کرده تا با دیدی انبساطی از معضلات این قشر صمیمی کاسته شود.

طرحهای هادی روستایی از جمله پروژه هایی محسوب می شود که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی کشور تهیه و اجرا می شود. پایه چنین طرحی در کشورمان از سال 1362 و تحت عنوان "روانبخشی روستاها" در یکی از نقاط روستایی شهرستان شهرکرد توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت به مورد اجرا گذاشته شد که در سالهای بعد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جدیت تمام مورد پیگیری قرار گرفت. تجدید حیات و هدایت روستاها از ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمره اهداف مورد نظر در طرحهای مذکور است. اما این طرح در برخی از روستاهای شهرستان دماوند با معضلاتی مانند تناقض با طرح بافت سه نفره، نادیده گرفتن رشد جمعیت روستایی و عدم پیش بینی مهاجرت معکوس روبروست که بروز کاستیهای یاد شده اهالی مناطق روستایی این شهرستان را با مشکلاتی عدیده مواجه ساخته است.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.