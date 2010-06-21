اعلام جزئیات شهریه مدارس غیردولتی پایتخت

مهدی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شهریه ثابت و فوق برنامه تمامی مدارس غیردولتی به استناد ماده 15 قانون تاسیس و اجرای مصوبه 18 شورای نظارت مرکزی در بیست و هشتم فروردین امسال توسط مناطق آموزش و پرورش تعیین شده است.

هم اکنون حدود 175هزار دانش آموز در دو هزار و 263 مدرسه غیردولتی در شهر تهران مشغول به تحصیل هستند.

انعقاد قرارداد با ثبت نام کننده در دو نسخه مدیر مدارس غیردولتی و آموزشگاههای علمی و آزاد آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه دریافت شهریه خارج از نرخ مصوب ممنوع است، ادامه داد: انعقاد قرارداد با ولی دانش آموز در دو نسخه الزامی است و والدین دانش آموزان دقت کنند که رسید پرداخت شهریه همراه با نسخه عقد قرارداد را نزد خود نگه دارند.

پیش از این معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش از افزایش شهریه مدارس غیردولتی تا سقف 15 درصد در سال تحصیلی آینده خبر داده بود.

تهیه پوستر متحدالشکل برای اعلام شهریه مدارس

جلالی همچنین اعلام کرد:امسال برای اولین بار شهریه مدارس غیردولتی در پوستر متحدالشکلی با مهر و امضای مدیر منطقه تهیه شده که مدیران باید در تابلوی اعلانات مدرسه نصب کنند.

به گفته جلالی شهریه مدارس غیردولتی شهر تهران در سال گذشته بین 650 تا چهار میلیون و 400 هزار تومان بوده است.

تحویل جزئیات فعالیتهای فوق برنامه در هنگام ثبت نام

جلالی با اعلام اینکه شهریه ثابت مدارس غیردولتی به ازای ساعت مصوب هفتگی محاسبه شده، افزود: به منظور شفاف سازی و نظارت دقیق، عناوین و ساعات فعالیت فوق برنامه باید در هنگام ثبت نام در اختیار والدین دانش آموز قرار گیرد.

مدیر مدارس غیردولتی و آموزشگاههای علمی و آزاد آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: دریافت هرگونه وجه نقد با عناوینی همچون لباس فرم، تغذیه، سرویس مدرسه به صورت اجباری ممنوع است.

جلالی درباره شهریه پایگاههای تابستانی مدارس غیردولتی نیز با بیان اینکه دریافت شهریه مربوط به فعالیتهای آموزشی و پرورشی پایگاههای تابستانی مدارس پس از اخذ مجوز از اداره کل بلامانع است، تاکید کرد: شرکت در کلاسهای تابستانی مدارس غیردولتی اجباری نیست.

نظارت 200 بازرس بر عملکرد مدیران مدارس

مدیر مدارس غیردولتی و آموزشگاههای علمی و آزاد آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: امسال 200 بازرس برای نظارت بر مدارس غیردولتی فعالیت می کنند ضمن اینکه والدین دانش آموزان می توانند تخلفات موردی را به سامانه 1820 اطلاع رسانی کنند.



