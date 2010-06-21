51 موسسه قرآنی در قم ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام احسان⁯الله برزگر شامگاه یکشنبه در نشست رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با مدیران موسسات و مراکز قرآنی که به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: در دو سالی که در اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی حضور دارم 51 موسسه و مرکز قرآنی در قم به ثبت رسیده است و جای تاسف دارد که از این تعداد 12 مرکز و موسسه قرآنی به دلیل مشکلاتی که داشتند منحل شدند و یا فعالیتشان متوقف شده است.



وی ادامه داد: اگر چه افرادی با عشق و علاقه و انگیزه بالا وارد عرصه قرآن آموزی می⁯شوند ولی به دلیل اینکه در انجام فعالیت⁯هایشان با مشکلات عدیده⁯ای مواجه می⁯شوند کم کم دایره فعالیت⁯های آنها تنگ می⁯شود و یا گاها منحل می⁯شوند.



برزگر با بیان اینکه مراکز و موسسات قرآنی در صف مقدم ریشه⁯کن کردن بیسوادی قرآنی قرار دارند، تصریح کرد: طرح⁯های مختلفی از سازمان دارالقرآن الکریم کشور به اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی واگذار می⁯شود که این اتحادیه بر اساس ظرفیت⁯های موجود موسسات قرآنی اقدام به واگذاری طرح⁯ها می⁯کند.



مدیرعامل اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی استان قم خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعدادی از موسسات و مراکز قرآنی مجوز موقت دارند که در تلاش هستیم برای با ارسال مدارک این موسسات به سازمان دارالقرآن الکریم مجوز دائمی برای آنها صادر شود.



مسئولان نگاه مثبت به موسسات قرآنی داشته باشند



برزگر گفت: ظرفیت⁯های قرآنی بسیار خوبی در موسسات و مراکز قرآنی قم وجود دارد که مسئولان باید نگاه مثبت به این موسسات داشته باشند.



وی با اشاره به اینکه تعامل مناسبی بین مربیان قرآنی و موسسات ایجاد شده است، اظهار داشت: به تازگی تعدادی از مربیان قرآنی برای اجرای طرح⁯های مشترک قرآنی به آموزش و پرورش معرفی شدند.



وی همچنین به توانمندی بالای برخی موسسات قرآنی اشاره کرد و یادآور شد: به تازگی یکی از موسسات قرآنی قم کتاب آموزش لغات، معانی و مفاهیم طرح 1444 را منتشر کرد که مورد استقبال مسئولان دارالقرآن الکریم قرار گرفته است.