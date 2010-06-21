51 موسسه قرآنی در قم ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام احسانالله برزگر شامگاه یکشنبه در نشست رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با مدیران موسسات و مراکز قرآنی که به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: در دو سالی که در اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی حضور دارم 51 موسسه و مرکز قرآنی در قم به ثبت رسیده است و جای تاسف دارد که از این تعداد 12 مرکز و موسسه قرآنی به دلیل مشکلاتی که داشتند منحل شدند و یا فعالیتشان متوقف شده است.
وی ادامه داد: اگر چه افرادی با عشق و علاقه و انگیزه بالا وارد عرصه قرآن آموزی میشوند ولی به دلیل اینکه در انجام فعالیتهایشان با مشکلات عدیدهای مواجه میشوند کم کم دایره فعالیتهای آنها تنگ میشود و یا گاها منحل میشوند.
برزگر با بیان اینکه مراکز و موسسات قرآنی در صف مقدم ریشهکن کردن بیسوادی قرآنی قرار دارند، تصریح کرد: طرحهای مختلفی از سازمان دارالقرآن الکریم کشور به اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی واگذار میشود که این اتحادیه بر اساس ظرفیتهای موجود موسسات قرآنی اقدام به واگذاری طرحها میکند.
مدیرعامل اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی استان قم خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعدادی از موسسات و مراکز قرآنی مجوز موقت دارند که در تلاش هستیم برای با ارسال مدارک این موسسات به سازمان دارالقرآن الکریم مجوز دائمی برای آنها صادر شود.
مسئولان نگاه مثبت به موسسات قرآنی داشته باشند
برزگر گفت: ظرفیتهای قرآنی بسیار خوبی در موسسات و مراکز قرآنی قم وجود دارد که مسئولان باید نگاه مثبت به این موسسات داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه تعامل مناسبی بین مربیان قرآنی و موسسات ایجاد شده است، اظهار داشت: به تازگی تعدادی از مربیان قرآنی برای اجرای طرحهای مشترک قرآنی به آموزش و پرورش معرفی شدند.
وی همچنین به توانمندی بالای برخی موسسات قرآنی اشاره کرد و یادآور شد: به تازگی یکی از موسسات قرآنی قم کتاب آموزش لغات، معانی و مفاهیم طرح 1444 را منتشر کرد که مورد استقبال مسئولان دارالقرآن الکریم قرار گرفته است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی استان قم از ثبت 51 موسسه قرآنی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام احسانالله برزگر شامگاه یکشنبه در نشست رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با مدیران موسسات و مراکز قرآنی که به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: در دو سالی که در اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی حضور دارم 51 موسسه و مرکز قرآنی در قم به ثبت رسیده است و جای تاسف دارد که از این تعداد 12 مرکز و موسسه قرآنی به دلیل مشکلاتی که داشتند منحل شدند و یا فعالیتشان متوقف شده است.
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