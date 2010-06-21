عموزاده خلیلی رئیس هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این انتخابات دو روز پیش در محل این انجمن برگزار شد و در پایان فریدون عموزاده‌خلیلی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان انتخاب شد.

همچنین مهدی حجوانی رئیس سابق هیئت مدیره این انجمن به عنوان معاون عموزاده‌خلیلی انتخاب شد.

در انتخابات اخیر مصطفی خرامان نیز به عنوان دبیر و محسن هجری به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.

نور‌الدین زرین‌کلک و محمود برآبادی هم که به عنوان دو عضو دیگر هیئت مدیره انتخاب شده بودند، از نامزدی برای پست‌های مختلف آن انصراف دادند.

انتخابات برای تعیین هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 20 خرداد و با مشارکت 192 نفر از اعضاء و نامزدی 15 نفر برای عضویت در هیئت مدیره و 6 نفر برای سمت بازرس برگزار ‌شد که در آن فریدون عموزاده خلیلی 161، محمود برآبادی 134، محسن هجری 130، مهدی حجوانی 116، نور‌الدین زرین‌کلک 105 و نسرین وکیلی و مصطفی خرامان هر کدام 86 رای کسب کردند و به هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان راه یافتند.

در این انتخابات حدیث لزرغلامی، حسین شیخ‌الاسلامی و مجید راستی هم به عنوان اعضاء علی‌البدل و نلی محجوب، مناف یحیی‌پور و حسین فتاحی به عنوان بازرس انجمن برگزیده شدند.