سردرگمی بعثی ها در برابر عراق جدید/ تلاش مشکوک برای احیای مهره های سوخته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع آگاه عراقی اخیرا از صدور بیانیه ای توسط شاخه "محمد یونس الاحمد" حزب منحله بعث خبر می دهند که در آن خواستار برگزاری یک کنفرانس مشترک برای ایجاد وحدت با شاخه "عزت الدوری" و تبیین راهبرد مشترک برای همکاری و تعامل با آمریکا شده است، امری که با مخالفت شاخه الدوری روبرو شده است.

خاطر نشان می شود بعثی ها که از سوی واشنگتن و برخی دیگر از جریانهای شبهه دار سیاسی عراق پشتیبانی می شوند، پیش از این تلاشهایی را در زمینه وحدت علیه دستاوردهای عراق جدید داشته اند که همگی آنها به شکست منجر شده است.

منابع مطلع البته از احتمال دیدار قریب الوقوع الدوری با یونس الاحمد برای ایجاد یک راهکار همکاری مشترک با واشنگتن خبر می دهند، اما درباره نتایج این دیدار احتمالی شک و شبهات فراوانی مطرح کرده اند.

بر این اساس، شاخه الدوری حزب منحله بعث، شاخه یونس الاحمد را جریانی خارجی می داند که با واشنگتن همکاری می کند. از طرفی شاخه یونس الاحمد که در سال 2007 پس از اعدام صدام از این حزب خارج شده است؛ از همان زمان همکاری های را با آمریکا آغاز کرده است تا از خطر دستگیری در امان بماند.

یونس الاحمد از سران اصلی حزب منحله بعث است و نام وی در میان فهرست 55 نفره رژیم صدام قرار داشت، که آمریکا ادعای تلاش برای دستگیری آنها را پس از اشغال عراق مطرح کرده بود.

این در حالی است که با گذشت بیش از 7 سال از اشغال عراق، بازداشت نشدن یونس الاحمد و بسیاری دیگر از سران بعثی را در همکاری مخفیانه با آمریکا بر ضد آرمانهای ملت عراق تقویت کرده است.

در واقع اینجا این سئوال مطرح می شود که نیروهای آمریکایی که توان بازداشت و اعدام صدام سرکرده حزب منحله بعث را داشتند، نمی توانند سران کوچک تر این جریان را ردیابی و دستگیر کنند.

تحلیلگران معتقدند نیروهای سوخته حزب منحله بعث بهترین مهره ها و بازیگران واشنگتن در عراق پس از اشغال به شمار می روند، چه آنکه از آنان می توان برای پیشبرد طرح های متعدد کاخ سفید در عراق استفاده کرد.

بر این اساس، مشاهده می شود که برخی از جریانهای سیاسی عراق در زمانی که به صورت مسالمت آمیز به اهداف مورد نظر خود در صحنه سیاسی دست نمی یابند، به سادگی دم از افزایش خشونتها در و موج تصاعدی انفجارها می زنند. گویی که عاملان انجام این عملیاتها را بسادگی در دسترس دارند تا با فرمان دادن به آنها موجبات نا امنی در عراق را به وجود آورده و در نهایت به اهداف مورد نظر خود برسند.

انفجارهای اخیر و تلاشهای گروه های تروریستی در روزهای گذشته برای دستبرد به بانکهای اصلی عراق که تمام گردش تجاری و مالی دولت عراق از سوی آنها انجام می شود بی ارتباط با تلاشهای این جریان های مشکوک سیاسی در به کارگیری مهره های سوخته بعثی نداشته باشد.

خاطر نشان می شود حمله علیه بانکهای مهم عراق در روزهای گذشته که اکثرا ناکام مانده است صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است که اکثر آنها غیرنظامیان عراقی بوده اند.

این مسئله هوشیاری جریانهای عراقی را ضروری کرده و بر لزوم خروج سریع از شبه بحران ایجاد شده در مسئله تشکیل دولت جدید تاکید می ورزد، تا در نهایت این جریانها فرصتی برای خودنمایی در عراق و ایجاد ناامنی نداشته باشند.