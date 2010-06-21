تداوم حرکت کاروانهای آزادی به غزه / اسرائیل از توهم بیرون بیاید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه مصر امروز در مقاله ای باعنوان "کاروانهای آزادی هرگز متوقف نخواهند شد" نوشت : سران تندرو و افراطی رژیم اسرائیل اگر تصور می کنند می توانند ندای برخاسته از وجدان بشری جهان را که برای نجات ملت در محاصره فلسطین سر داده می شود، ساکت کنند باید بدانند که در توهم محض به سر می برند.

این روزنامه درادامه می افزاید: این سران به نظامیان وحشی خود دستور دادند تا به کاروان آزادی در حالیکه در آبهای بین المللی در حال حرکت بود، حمله کنند و در پی آن فعالان صلح جهانی را ترور کردند، خشم جهانیان را علیه خود بر انگیختند. به گونه ای که هنوز اسرائیلی ها نتوانستند حتی با به کارگیری ترفند های مختلف از پیامدهای این خشم جهانی نجات یابند.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، سران رژیم صهیونیستی بدانند که حرکت کاروانهای آزادی به سوی غزه هرگز متوقف نخواهد شد به طوری که بعد از حمله به کشتی مرمره یک کشتی ایرانی و لبنانی به سوی نوارغزه با هدف مقابله با محاصره ضد انسانی و ظالمانه غزه به راه افتاده است.

این روزنامه افزود : اسرائیلی ها بدانند کشتی های لبنانی و ایرانی با دزدان دریایی که کشتی مرمره را هدف قرار دادنند و مسافران بیگناه آن را کشتند حتما مقابله خواهند کرد.

الجمهوریه در پایان خاطر نشان می سازد: تروریستهای اسرائیلی هرگز نمی توانند ندای وجدان بشری را در نطفه خفه کنند و درعین حال توانایی آن را ندارند که از ورود پیام آوران صلح و آزادی به غزه برای درهم شکستن محاصره ظالمانه ممانعت کنند هرچند که ممکن است در این راه فعالان صلح و آزادی در معرض خطر قرار بگیرند، اما ندای صلح از تجاوزگری قوی تر است و قطعا در مقابله با پدیده ترور موفق می شود.