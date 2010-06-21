مسابقات طراحی ماشین در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود

مهندس سهیل کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در این دوره از مسابقات، طراحی خوردهای هیبریدی محور مسابقات قرار داده شده است، افزود: موضوع این مسابقات در دور اول در زمینه طراحی خودروهای الکتریکی یک نفره و در دور دوم در زمینه طراحی خودروهای الکتریکی دو نفره بود و در دور سوم موضوع مسابقات، طراحی و ساخت خودروهای چهار نفره هیبریدی تعریف شد.

وی اظهار داشت: در سومین دور از این مسابقات علاوه بر پرداختن به بحث هیبرید،‌ بخش طراحی صنعتی نیز به صورت مجزا مورد توجه قرار گرفت از این رو در این دوره شرکت کنندگان می توانند در بخش بدنه، طراحی و ساخت را به طور کامل و از ابتدا تا انتها انجام دهند و یا بدنه یکی از خودروهای موجود را با در نظر گرفتن قوانین مسابقه تغییر دهند.

مدیر اجرایی مسابقه طراحی ماشین با اشاره به قوانین این مسابقه، یادآور شد: طبق قوانین خودروهای ارائه شده باید 4 نفره، استاندارد و با قوای محرکه هیبریدی باشد این خودروها باید با انرژی داده شده 2 کیلووات ساعت باتری و 2 لیتر بنزین با برد 20 کیلومتر در حالت تمام برقی و 50 کیلومتری در حالت هیبریدی طراحی شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، خودروهای ارائه شده باید دارای قابلیت حرکت به صورت هیبریدی و نیز تمام برقی را داشته باشند و حجم موتور بنزینی نباید از هزار و 800 سانتیمتر مکعب بیشتر باشد همه بخش های مورد استفاده در خودرو باید ایمنی مورد تایید را دارا باشد.

کیانی با بیان اینکه تیم های شرکت کننده می توانند از بدنه یکی از خودروهای موجود در طراحی بدنه استفاده کنند، توضیح داد: در صورتی که تیم ها در مرحله طراحی از بدنه یکی از خودروهای تولیدی کشور استفاده می کنند باید تغییرات ظاهری خودرو در حد Major Facelift باشد.



مدیر اجرایی مسابقه طراحی ماشین با بیان اینکه سومین دوره مسابقه طراحی ماشین در سه مرحله برگزار می شود، اضافه کرد: طراحی مفهومی از 5 تیرماه تا 18 شهریور سال جاری، طراحی اجزا از 10 مهر تا 2 دی ماه جاری و مرحله ساخت خودرو از 25 دی ماه سال جاری تا 10 مرداد سال 1390 برگزار می شود.



به گزارش مهر، این مسابقه از سوی پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه شریف اجرایی می شود و ثبت نام آن از 29 خردادماه آغاز شد و تا 10 تیرماه ادامه دارد از آنجایی که ارزیابی مدارک تیم ها پنج روز به طول می انجامد، تیم هایی که در 30 خردادماه ثبت نام می کنند می توانند از 5 تیرماه به مرحله اول این مسابقات که شامل طراحی مفهومی می شود، وارد شوند.