رفع نگرانی های ناتو با مذاکره سه جانبه / شیوه ایجاد مشارکت معنادار

درادامه گزارش رویکردهای ناتو درباره ایران می خوانیم: سیاستهای جاری ایران، چالشهای خطیر خارجی و امنیتی را به نمایش می گذارد که صرفا می تواند از طریق یک دیپلماسی و رهبری خلاق مورد مواجهه قرار بگیرد.

در گزارش ناتو آمده است: جامعه جهانی نیاز دارد با شیوه دوسویه (two- track approach) تشویقی و تنبیهی با ایران تعامل کنند. در صورت نیاز ما باید آمادگی لازم برای اعمال تحریمهای بیشتر برای متقاعد کردن ایران به تغییر روش را داشته باشیم. ما باید در خط و مشی خود محکم و ثابت قدم باشیم، اما انعطاف را فراموش نکنیم. بدین صورت ما باید کانالهای ارتباطی با ایران را باز نگه داشته و منافع ایران را در واکنش این کشور که می تواند در مناظرات داخلی منعکس شود بسنجیم. درگیر شدن ناتو به عنوان یک سازمان باید اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد پشتیبانی قرار دهد نه اینکه جایگزین آن شود.



ملاحظاتی بر گزارش :



- گزارش ارائه شده ناتو هنوز به تصویب نرسیده و در حد دیدگاه نگارنده مورد قبول کمیته فرعی مجمع قرار گرفته و منتشر شده است. بدیهی است عدم تصویب گزارش از سوی اعضای مجمع به مفهوم از دور خارج شدن و منتفی شدن موضوع تلقی نمی شود و بمانند دیگر موضوعات نیازمند بحث و گفتگو و مقدمه چینی برای حصول اجماع درباره آن و احیانا دستکاری در برخی راهکارها دارد و گزارشهای مهم این چنینی در نشستهای مختلف برای بار چندم ارائه می شود. از این گذشته گزارش با توجه به جامعیت نسبی که از آن برخوردار است، دید مناسبی از آنچه در محافل روشفکری غرب در تعامل با ایران می گذرد به دست می دهد که قابل استفاده و بهره برداری به نظر می رسد.



- شواهد و قراین نشان می دهد که اعضای ناتو به ویژه اعضای اروپایی آن از وارد کردن ایران در دستورکار سیاسی ناتو اجتناب می کنند که به نظر می رسد بخشی از دلایل می تواند به اعضای اتحادیه به ویژه طرفداران دفاع مستقل اروپایی مربوط باشد.



- نگارنده گزارش با یک نگاه تخصصی و تحقیقی به جمهوری اسلامی ایران، تقریبا همه مسائل و موضوعات مهم را مورد توجه قرار داده ضمن ارائه ارزابی مختصر و مفید از سیاستها و خط و مشی های اتخاذ شده از سوی غرب در مقابل ایران، نقاط آسیب پذیر و قوت ایران را نیز ترسیم و ورود ناتو به عرصه تعامل با ایران را تنها راه ممکن برای به اصطلاح متقاعد کردن ایران و بازداشتن این کشور از تبدیل شدن به تهدید جدی برای منافع غرب و جهان عنوان کرده است.



- مجمع پارلمانی ناتو در نشستهای مختلف خود که سالی سه بار اتفاق می افتد موضوعات حساس و مهمی بین المللی برای منافع غرب را مورد توجه قرار می دهد و گزارشهای مربوط به آن را منتشر می کند. طبیعی است نظر به اینکه این مجموعه در درجه اول نقش مشورتی برای ناتو ایفا می کند. گزارشهای مورد توافق و مصوب را به کمیته نظامی ناتو پیشنهاد می کند تا مراحل بعدی طی شود.



- لازم به اشاره است که مجمع پارلمانی ناتو بدنه مشورتی برای ناتو محسوب می شود و در قالب موارد مربوط به تصمیم گیری های حساس مقدمه این چنینی داشته است. بنا به آنچه در تاریخ مناسبات میان ناتو و حوزه بالکان، شرق و مرکز اروپا مطرح است، مجمع پارلمانی ناتو نظر به ماهیت کاری خود همواره به عنوان صف شکن عمل کرده و به طور خاص راهیابی ناتو به مناطق یاد شده را در ردیف افتخارات خود ذکر می کند.