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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

مشاور نوری المالکی:

اوضاع عراق در مسیر تشکیل دولت مشارکت ملی پیش می رود

اوضاع عراق در مسیر تشکیل دولت مشارکت ملی پیش می رود

مشاور سیاسی نخست وزیر عراق با طولانی خواندن روند تشکیل دولت جدید در عین حال تاکید کرد اوضاع عراق در مسیر تشکیل دولت مشارکت ملی با حضور تمام گروههای پیروز انتخابات پیش می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، "صادق الرکابی" مشاور سیاسی نخست وزیر عراق تاکید کرد : تشکیل دولت جدید به زمان بیشتری نیاز دارد.

وی افزود :  اوضاع عراق در مسیر تشکیل دولت مشارکت ملی با حضور تمام گروههای پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر پیش می رود.

وی گفت : تشکیل دولت به زمان بیشتری نیاز دارد، اما عراقی ها می توانند به توافقی که همه طرفها از آن رضایت داشته باشند درباره تشکیل دولت قدرتمندی که نماینده همه عراقی ها باشد و کسی را کنار نگذارد، دست یابند.

مشاور سیاسی مالکی اظهار داشت : اختلاف میان فراکسیونهای پارلمانی نه تنها درباره پست نخست وزیری، بلکه درباره پستهای دیگری همچون ریاست جمهوری و ریاست پارلمان هم وجود دارد.

وی تشکیل دولت را به حل همه این مسائل در چارچوب یک توافق مشترک منوط دانست.

در حال حاضر نامزدی برای نخست وزیری به چهار شخصیت سیاسی شامل نوری المالکی، ابراهیم الجعفری و عادل عبدالمهدی از اتحاد ملی به عنوان فراکسیون اکثریت و ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه محدود شده است.

کد مطلب 1104466

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