23 رشته صنایع دستی در گلستان منسوخ شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان از شناسایی 80 رشته صنایع دستی در این استان خبر داد و افزود: از این تعداد 46 رشته فعال است.

وی همچنین از ایجاد موزه صنایع دستی و موزه فرش در این استان خبر داد.

وی در ادامه پیش بینی اعتبارات ملی و استانی این اداره کل در سال 89 را 50 میلیارد ریال برشمرد و اظهار داشت: اجرای پروژه های سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همراهی و همکاری ادارات و دستگاه های مرتبط امکان پذیر است.

فعالی خاطرنشان کرد: در سال گذشته هشت پروژه در حوزه میراث فرهنگی این استان اجرا شد و اکثر بناهای باارزش این استان مرمت و احیا شده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان یادآور شد: پنج پایگاه یگان حفاظت در پنج شهرستان این استان فعال است و 58 نیروی یگان حفاظت از آثار تاریخی و باستانی این استان حفاظت می کنند.