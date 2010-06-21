ملی پوشان کاراته ممنوع المصاحبه شدند/ ترکزاد اولین قربانی

به گزارش خبرنگار مهر، با تاکید مسئولان فدراسیون کاراته کلیه نفرات حاضر در اردوی تیم ملی و همچنین اعضای کادر فنی تیمهای ملی اجازه گفتگو با خبرنگاران را ندارند. این تصمیم برای جلوگیری از ورود حاشیه به تیم ملی و تمرکز بر روی تمرینات اتخاذ شده است.
در چنین شرایطی اسماعیل ترک زاد که روز گذشته با یکی از خبرگزاریها گفتگویی انجام داده بود، عصر یکشنبه اجازه تمرین با دیگر ملی پوشان را پیدا نکرد. وی قرار است امروز به فدراسیون رفته و در مورد شرایط ادامه حضورش در تمرینات با رئیس فدراسیون گفتگو کند.
این درحالیست که مسعود رهنما سرمربی تیم ملی طی چند روز گذشته گفتگوهایی را با رسانهها داشته است.
ملی پوشان حاضر در تمرینات تیم ملی پس از برگزاری رقابتهای انتخابی، چند روز گذشته را به تمرین پرداخته و امروز برای یک استراحت سه روز تعطیل می شوند.
تیم ملی کاراته خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی گوانگژو آماده می کند.
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